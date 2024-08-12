Λογαριασμός
Michele Morrone: Ημίγυμνος κάνει ιππασία στη Μύκονο και χαρίζει θέα για... 365 Μέρες...

Σχεδόν μισό εκατομμύριο likes στο ποστ του

Michele Morrone: Ημίγυμνος κάνει ιππασία στη Μύκονο και χαρίζει θέα για...365 Μέρες...

Στη Μύκονο εξακολουθεί να απολαμβάνει τις διακοπές του ο πρωταγωνιστής της πασίγνωστης σειράς του Netflix 365 Μέρες, Michele Morrone ανάβοντας φωτιές στον γυναικείο πληθυσμό σε κάθε του εμφάνιση.

Είτε στην παραλία, είτε στα Ματογιάννια όπου περπάτησε πολλά βράδια ανάμεσα στον κόσμο, είτε στα κοσμικά μαγαζιά, ο εντυπωσιακός ηθοποιός σίγουρα δεν περνάει πουθενά απαρατήρητος. 

Διαβάστε περισσότερα στο Womenoly.gr

 

Michele Morrone Μύκονος
