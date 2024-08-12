Michele Morrone: Ημίγυμνος κάνει ιππασία στη Μύκονο και χαρίζει θέα για... 365 Μέρες...

Στη Μύκονο εξακολουθεί να απολαμβάνει τις διακοπές του ο πρωταγωνιστής της πασίγνωστης σειράς του Netflix 365 Μέρες, Michele Morrone ανάβοντας φωτιές στον γυναικείο πληθυσμό σε κάθε του εμφάνιση.

Είτε στην παραλία, είτε στα Ματογιάννια όπου περπάτησε πολλά βράδια ανάμεσα στον κόσμο, είτε στα κοσμικά μαγαζιά, ο εντυπωσιακός ηθοποιός σίγουρα δεν περνάει πουθενά απαρατήρητος.

