Δημήτρης Ουγγαρέζος: Το απίθανο ξενοδοχείο που μένει στην Ιταλία θυμίζει ταινία εποχής

Έναν ολόκληρο χρόνο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, site και events, στην κυριολεξία από τα χαράματα. Και τώρα ήρθε η ώρα της ξεκούρασης και των διακοπών.

Έχοντας κλείσει τη συνεργασία του για την επόμενη χρονιά με την εκπομπή της Φαίης Σκορδά "Buongiorno" στο Mega, είπε να φρεσκάρει τις γνώσεις του για την Ιταλία -πλάκα κάνουμε- και έτσι επέλεξε να περάσει ένα μέρος των πολύτιμων διακοπών του στη γειτονική χώρα.

