Παλιό σημειωματάριο με στίχους του Lil Wayne πωλείται σε δημοπρασία 5 εκατ. δολ.

Ένα παλιό σημειωματάριο με στίχους που ανήκε στον Lil Wayne θα πωληθεί σε δημοπρασία σε τιμή εκκίνησης πέντε εκατομμύρια δολάρια.

Το σημειωματάριο που χρησιμοποιήθηκε από τον Αμερικανό ράπερ, όταν ήταν 17 ετών, τη δεκαετία του '90 περιέχει στίχους των τραγουδιών «Grown Man» από το άλμπουμ «Tha Carter II», καθώς και το «We on Fire» των Hot Boys και ένα doodle.

Η τιμή των πέντε εκατομμυρίων δολαρίων έχει ιστορία. Το σημειωματάριο αποκαλύφθηκε από έναν ανώνυμο άνδρα σε ένα αυτοκίνητο που προηγουμένως ανήκε σε συνεργάτη του ράπερ στην Cash Money Records. Κράτησε το σημειωματάριο έως το 2019, όταν το πούλησε για πρώτη φορά σε δημοπρασία έναντι 250.000 δολαρίων.

Ο ίδιος ο Lil Wayne προσπάθησε να εμποδίσει νόμιμα την πώληση, ισχυριζόμενος ότι το σημειωματάριο είχε χαθεί και κατηγορώντας τον άνδρα ότι έκρυψε το αντικείμενο και το διέθεσε προς πώληση όταν είχε ανάγκη για μετρητά. Στράφηκε επίσης με νομικά μέσα κατά του Moments in Time για τη δημοπρασία.

Ο άνδρας αντεπιτέθηκε νομικά με το επιχείρημα όποιος βρίσκει κάτι το κρατάει και ζήτησε από το δικαστήριο να τον ανακηρύξει νόμιμο ιδιοκτήτη του σημειωματάριου. Ο Lil Wayne δεν απάντησε ποτέ, οπότε το δικαστήριο έλαβε απόφαση εναντίον του.

Ο οίκος δημοπρασιών αγοράζει και πουλάει επιστολές, χειρόγραφα, φωτογραφίες, επιστημονικά άρθρα και έργα λογοτεχνίας σημαντικών προσωπικοτήτων.

Ο Lil Wayne είναι ο πιο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης ραπ όλα αυτά τα χρόνια. Μεγάλος θαυμαστής του είναι ο πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ από τότε που ο ράπερ επισκέφθηκε τη χώρα το 2020.

Ο Lil Wayne έλαβε δώρο ένα SUV Black Lamborghini και ένα ρολόι 25.000 δολαρίων για τα προβλήματα που είχε στο τελωνείο, καθώς δεν του επέτρεψαν την είσοδο επειδή είχε μαζί του κοσμήματα, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το σημειωματάριο του ράπερ να ενταχθεί στη συλλογή του Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.