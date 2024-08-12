Λογαριασμός
O Τομ Κρουζ αλά Mission Impossible πήρε την Ολυμπιακή σημαία

Ο Τομ Κρουζ κατέβηκε στην αρένα του Stade de France, πήρε την ολυμπιακή σημαία, καβάλησε μια μηχανή και πήγε στο... Χόλιγουντ 

Τομ Κρουζ

Μια… πρόγευση του τι θα δούμε στους Ολυμπιακούς του 2028, στο Λος Άντζελες -οι οποίοι θα έχουν σίγουρα αέρα από Χόλιγουντ-, πήραν όσοι παρακολουθήσαν την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. 

Ήταν η στιγμή που έκανε την εμφάνιση του ο Τομ Κρουζ… πετώντας. Σαν σκηνή από το Mission Impossible, ο Τομ Κρουζ δεμένος με ειδικό σύρμα, κατέβηκε στην αρένα του σταδίου. Πέρασε ανάμεσα από τους αθλητές των 205 χωρών, μοιράζοντας χειραψίες, παρέλαβε την Ολυμπιακή σημαία, ανέβηκε σε μια μηχανή και βγήκε από το στάδιο. 

Στη συνέχεια, βλέπουμε τον γνωστό ηθοποιό με τη μηχανή του και την Ολυμπιακή σημαία να περνάει από τα εμβληματικά σημεία του Παρισιού, να επιβιβάζεται σε αεροσκάφος και να φτάνει στο Λος Άντζελες, εκεί όπου παραδίδει τη σημαία στον Μάικ Τζόνσον.

Και το HOLLYWOOD, απέκτησε τρία ακόμη "Ο" που αντιπροσωπεύουν τους 5 ολυμπιακούς κύκλους κι έγινε HOLLYWOOOOOD.

Hollywooood

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Τομ Κρουζ
