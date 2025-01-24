Μια μέρα έμεινε: κατέβασε στο κινητό σου την εφαρμογή για να παίξεις στο "Η Ελλάδα ψηφίζει"

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 21.00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «Η Ελλάδα ψηφίζει». Πρόκειται για το τηλεπαιχνίδι-σόου με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο που θα βγαίνει για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα της χώρας και φέρνει μια μεγάλη καινοτομία, καθώς εκτός των παικτών στο στούντιο, στο τηλεπαιχνίδι θα συμμετέχουν σε ζωντανό χρόνο και χιλιάδες τηλεθεατές μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, από τα σπίτια τους. To μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε στο κινητό σας την σχετική εφαρμογή, είτε από το Google play store, αν έχετε android τηλέφωνο, είτε από το Apple App Store αν έχετε iphone.

Mόλις ξεκινήσει το παιχνίδι οι τηλεθεάτές από το σπίτι τους θα ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο διαμορφώνοντας τη ροή του παιχνιδιού.

Ο ελληνικός τίτλος δεν επελέγη τυχαία, καθώς το People’s Choice δεν είναι ένα ακόμη κλασικό παιχνίδι γνώσεων, αλλά στην πραγματικότητα μια ζωντανή ψηφοφορία για αστεία ή και σοβαρότερα θέματα που θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε όλοι μας. Π.χ. θα μπορούσατε να ζήσετε τρεις μήνες χωρίς το κινητό σας ή χωρίς σεξ; Ποιο θεωρείτε μεγαλύτερο πρόβλημα για την χώρα, το δημογραφικό ή την ακρίβεια; Κι αν κερδίζατε ένα δείπνο με έναν πολιτικό, θα προτιμούσατε να το περάσετε παρέα με τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα ή τον Κασσελάκη;

Οι παίκτες στο στούντιο -χωρισμένοι σε δύο ομάδες των τεσσάρων- θα καλούνται όχι να απαντούν στις ερωτήσεις, αλλά να μαντεύουν τι απάντησαν σε αυτές οι τηλεθεατές που θα ψηφίζουν εκείνη τη στιγμή από τα κινητά τους. Κι όλα αυτά live on air. Εξ ου και οι ιδανικότεροι παρουσιαστές-ψηφολέκτες στο «Η Ελλάδα Ψηφίζει» επελέγησαν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος.

Έξυπνες ερωτήσεις, αναπάντεχες απαντήσεις και απανωτές ανατροπές οδηγούν στο έπαθλο των 30.000 Ευρώ.

Πηγή: skai.gr

