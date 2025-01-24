Meg Ryan-Billy Crystal: Επανένωση των δύο ηθοποιών γιατί έρχεται κάτι… εμβληματικό

H Μεγκ Ράιαν και ο Μπίλι Κρίσταλ σίγουρα κάτι ετοιμάζουν. Πριν από λίγες ώρες οι δύο διάσημοι ηθοποιοί προκάλεσαν την έκπληξη και τον ενθουσιασμό των θαυμαστών τους, καθώς μοιράστηκαν ένα στιγμιότυπο στο Instagram που τους δείχνει μέσα σε ένα σκηνικό που παραπέμπει στην ταινία του 1989 «When Harry Met Sally».

Ο Κρίσταλ πόζαρε ντυμένος με ένα πουλόβερ παρόμοιο με αυτό που είχε βάλει ο Harry στην ταινία, ενώ το ντύσιμο της Ράιαν θύμιζε έντονα την Sally. Η ανάρτηση πυροδότησε αμέσως φήμες για μια πιθανή επανένωση σε ένα νέο πρότζεκτ.

«Επιτέλους συμβαίνει, ξανασυναντιόμαστε για κάτι εμβληματικό. Ανυπομονούμε να σας το δείξουμε σύντομα», έγραψε στη λεζάντα η Αμερικανίδα σταρ.

Αμέσως μετά, ο Κρίσταλ κοινοποίησε την ανάρτηση στο λογαριασμό του, κάνοντας μάλιστα την πρώτη του εμφάνιση στο Instagram. Η θρυλική ταινία ήταν σε σκηνοθεσία Ρομπ Ρέινερ και σενάριο της Νόρα Έφρον. Πρωταγωνιστούσαν, επίσης, η Κάρι Φίσερ ως η καλύτερη φίλη της Sally, Marie και ο Μπρούνο Κίρμπι ως ο κολλητός του Harry, Jess δημιουργώντας ένα αξέχαστο σύνολο χαρακτήρων. Τόσο ο Κρίσταλ όσο και η Ράιαν έλαβαν υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, ενώ το σενάριο της Έφρον ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, όπως αναφέρει το «People».

