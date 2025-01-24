Super Bowl 2025: Η SZA ενώνει τις δυνάμεις της με τον Kendrick Lamar για το διάσημο σόου

Ο πολυβραβευμένος ράπερ Κέντρικ Λαμάρ θα μοιραστεί τη σκηνή στο ημίχρονο του Super Bowl LIX, με την πολυβραβευμένη τραγουδίστρια SZA.

Η συνεργασία των δύο σούπερ σταρ αποκαλύφθηκε μέσα από ένα εντυπωσιακό teaser που κυκλοφόρησε από την Apple Music. Στο βίντεο, ο διάσημος ράπερ περπατά σε ένα γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου και μιλώντας στο κινητό του, αναφέρει ότι σχεδιάζει να φέρει έναν ακόμη καλλιτέχνη για το σόου.

«Σκεφτόμουν να έχω κάποιον καλεσμένο», είπε χαρακτηριστικά πριν τον διακόψει η SZA και του «ρίξει» ένα μπλε ποτό σε αργή κίνηση. Το ημίχρονο του Super Bowl LIX, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου στο Caesars Superdome στη Νέα Ορλεάνη, αναμένεται να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά των τελευταίων ετών με πρωταγωνιστές τους δύο καλλιτέχνες.

Σύμφωνα με το ΑP, η SZA υπήρξε πρώην συνεργάτης του Λαμάρ στη δισκογραφική εταιρεία «Top Dawg Entertainment». Επίσης συμμετέχει στο πρόσφατο άλμπουμ του ράπερ «GNX» που έσκασε απροειδοποίητα τον Νοέμβριο του 2024 στα τραγούδια «Gloria» και «Luther». Οι προηγούμενες επιτυχίες τους περιλαμβάνουν τα υποψήφια για Όσκαρ «All the Stars» και «Doves in the Wind».

Η Roc Nation και ο βραβευμένος με Emmy παραγωγός, Τζέσι Κόλινς, θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί του σόου. Επιπλέον, η pgLang, η εταιρεία που ίδρυσε ο σταρ μαζί με τον σκηνοθέτη Ντέιβ Φρι θα αναλάβει την επιμέλεια της εμφάνισής του υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Χέμις Χάμιλτον.

Την άνοιξη οι δύο καλλιτέχνες θα πραγματοποιήσουν περιοδεία στην Βόρεια Αμερική. Το «Grand National Tour» θα ξεκινήσει στις 19 Απριλίου από τη Μινεάπολη και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον, περνώντας από 19 πόλεις.

Πηγή: skai.gr

