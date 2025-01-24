Σήμερα στις 14.45, για 2η μέρα, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής σε απευθείας μετάδοση από την Αλόννησο. Συνομιλούν με κατοίκους και επιχειρηματίες για τη ζωή τους, την αγάπη τους για το νησί αλλά και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Δείτε το trailer:

Οι φώκιες Μonachus monachus, μοναδικοί κάτοικοι του νησιού Πιπέρι, έχουν προστάτες τους ειδικούς επιστήμονες αλλά και τα στελέχη Αστυνομίας και Λιμενικού που περιπολούν φροντίζοντας να προλάβουν τα χειρότερα. Μαζί τους κάνουμε τον περίπλου του νησιού και μαθαίνουμε πώς προλαμβάνεται η παράνομη αλιεία και το παράνομο εμπόριο.

Τεράστιο είναι το πρόβλημα για τις μεταφορές προς και από την Αλόννησο για τους ίδιους τους κατοίκους αλλά και για τους τουρίστες που δεν γνωρίζουν εγκαίρως τα δρομολόγια αφού δεν αναρτώνται εκ προοιμίου. Τι ζητούν πολίτες και επιχειρηματίες;

Ανοίγουμε ένα κρασί που ζυμώθηκε μέσα σε αμφορείς, από έναν Ιταλό οινοποιό, ο οποίος ερωτεύτηκε την Αλόννησο στην πρώτη επίσκεψή του και τελικά την έκανε πατρίδα του.

Στο νησάκι της Κυρά-Παναγιάς, με φόντο το Άγιο Όρος, ένας ιερέας διακόπτει για λίγο την προσευχή και συνομιλεί μαζί μας για πνεύμα και ύλη.

Το μπάσκετ δίνει ζωή στους νέους της Αλοννήσου. Μετά από μεγάλες προσπάθειες και αγώνα, απέκτησαν προπονητικό κέντρο και γήπεδο και μοιράζονται τη χαρά τους μαζί μας.

