Με μία φράση ο Χρήστος Κούτρας είπε στον Κανάκη πώς έχουν τα πράγματα για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»

Δεν έμεινε αναπάντητη η αιχμή του Αντώνη Κανάκη στο Ράδιο Αρβύλα ότι το παιχνίδι που ξεκινά στον ΣΚΑΪ, Η Ελλάδα ψηφίζει, είναι αντιγραφή των δημοψηφισμάτων που κάνουν στην εκπομπή του.

Η κάμερα του Πρωινού Σουσού εντόπισε τους παρουσιαστές του παιχνιδιού που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 25/1, Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο και ειδικά ο πρώτος είχε κάτι πολύ σημαντικό να θυμίσει στον Αντώνη Κανάκη.

«Όλα καλά, το παιχνίδι είναι μαντεψιές» είπε αρχικά ο Γιάννης Ντσούνος.

«Παιδιά έχω χάσει τα γυαλιά μου και είμαι σε αναστάτωση τώρα» ξεκίνησε να λέει με τον γνωστό του τρόπο ο Χρήστος Κούτρας. «Καλημέρα στον Αντώνη Κανάκη, τον Γιάννη Σερβετά, τον Χρήστο Κιούση. Βάζουν πολύ ωραία ερωτήματα στην εκπομπή τους. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, το φορμάτ αυτό που θα παρουσιάσουμε είναι διεθνές και το είχε πάρει ο ΑΝΤ1 πριν για να το παρουσιάσει ο Γιώργος Λιάγκας. Οπότε τι να σας πω εγώ;

Δεν το κάνει ο ΣΚΑΪ, το κάνει εταιρεία παραγωγής του εξωτερικού. Αυτό θα σας πω μόνο. Βάζουν πολύ ωραία ερωτήματα πάντως!» ήταν η εύστοχη απάντηση του δημοσιογράφου στον Αντώνη Κανάκη, ο οποίος πιάστηκε... αδιάβαστος περί τα τηλεοπτικά, αφού ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας είχε προαναγγήλει προ μηνών ότι ετοιμάζει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Μάλιστα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θύμισε στους Ράδιο Αρβύλα ότι δημοψηφίσματα έκαναν πριν από αυτούς το Mad «και άλλοι πριν από αυτούς. Δεν έχουν καμία σχέση τα αστεία ερωτήματα των Αρβύλα με αυτά του παιχνιδιού».

