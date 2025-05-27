Metallica: Βγήκαν οι τιμές στα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - 86 ευρώ το φθηνότερο! - «Ωρέ πού πάμε ρε… πού πάμε»

Ξεκίνησε η προπώληση για τη μεγάλη συναυλία των θρυλικών Metallica, της εμβληματικής μπάντας της παγκόσμιας heavy metal σκηνής.

Το θρυλικό συγκρότημα επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή του στην Αθήνα για μια μεγάλη συναυλία στις 9 Μαΐου 2026 στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα τους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της High Priority Promotions, η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 27 Μαΐου 2025, και αφορά μόνο τα μέλη του fan club στο metallica.com. Από τις 09:00 τα Legacy Members μπορούν να αγοράσουν το εισιτήριό τους, ενώ τα Fifth Members θα μπορούν από τις 11:00.

Οι τιμές των εισιτηρίων:

PL2: 178,25 ευρώ

PL3 (αρένα): 143,75 ευρώ

PL4: 214,00 ευρώ

PL5: 120,75 ευρώ

PL6: 109,25 ευρώ

PL7: 97,75 ευρώ

PL8: 86,25 ευρώ

Η διαδικασία προπώλησης θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:

27 Μαΐου – Fan Club Members:

Legacy Members από τις 09:00

Fifth Members από τις 11:00 (Απαραίτητη η εγγραφή στο Fan Club και χρήση κωδικού)

29 Μαΐου – Newsletter Subscribers (High Priority Promotions):

Από τις 10:00 το πρωί (Η προθεσμία εγγραφής στο newsletter έληξε την Κυριακή 25 Μαΐου)

30 Μαΐου – Γενική Προπώληση:

Από τις 10:00 π.μ. μέσω της επίσημης πλατφόρμας ticketmaster.gr

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκρότημα επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από 16 χρόνια για την πέμπτη συναυλία του, στην οποία θα συμμετάσχουν ως special guests οι Gojira και Knocked Loose. Η ευρωπαϊκή/βρετανική περιοδεία M72 2026 διοργανώνεται από τη Live Nation.

Όπως πάντα, μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο που πωλείται θα διατεθεί σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις μέσω του ιδρύματος «All Within My Hands» του συγκροτήματος, που επιχορηγεί προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου πρωτοβουλίας Metallica Scholars που διανύει πλέον τον έβδομο χρόνο της, περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και πάνω από 4,7 εκατομμύρια για προσπάθειες ανακούφισης από φυσικές καταστροφές.

Από την έναρξή της τον Απρίλιο του 2023 στο Άμστερνταμ, η M72 περιοδεία έχει φέρει τους Metallica μπροστά σε περίπου 4 εκατομμύρια θεατές. Έχει χαρακτηριστεί από τα διεθνή μέσα ως «μια συνολικά ζωοποιός εμπειρία» (Billboard), «αδιαμφισβήτητα επική» (Metal Hammer), «ένα σόου που κόβει την ανάσα» (Detroit News), «θριαμβευτική» (Kerrang!) και «η πιο δεμένη και φλογερή εμφάνιση των Metallica εδώ και χρόνια» (Los Angeles Times).

Πηγή: skai.gr

