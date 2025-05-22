Οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια – Πότε θα γίνει η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η Αθήνα υποδέχεται τους Metallica τον Μάιο του 2026. Το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι η M72 World Tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ θα συνεχιστεί για τέταρτη χρονιά, με 16 συναυλίες σε πόλεις της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Μαΐο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026.

Η Ελλάδα υποδέχεται πρώτη τους Metallica, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο, φέρνοντας για πρώτη φορά στη χώρα μας την εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή του M72, που έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, αναφέρουν οι διοργανωτές της συναυλίας.

Το συγκρότημα επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από 16 χρόνια για την πέμπτη συναυλία του, στην οποία θα συμμετάσχουν ως special guests οι Gojira και Knocked Loose. Η ευρωπαϊκή/βρετανική περιοδεία M72 2026 διοργανώνεται από τη Live Nation.

Όπως πάντα, μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο που πωλείται θα διατεθεί σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις μέσω του ιδρύματος «All Within My Hands» του συγκροτήματος, που επιχορηγεί προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου πρωτοβουλίας Metallica Scholars που διανύει πλέον τον έβδομο χρόνο της, περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και πάνω από 4,7 εκατομμύρια για προσπάθειες ανακούφισης από φυσικές καταστροφές.

Από την έναρξή της τον Απρίλιο του 2023 στο Άμστερνταμ, η M72 περιοδεία έχει φέρει τους Metallica μπροστά σε περίπου 4 εκατομμύρια θεατές. Έχει χαρακτηριστεί από τα διεθνή μέσα ως «μια συνολικά ζωοποιός εμπειρία» (Billboard), «αδιαμφισβήτητα επική» (Metal Hammer), «ένα σόου που κόβει την ανάσα» (Detroit News), «θριαμβευτική» (Kerrang!) και «η πιο δεμένη και φλογερή εμφάνιση των Metallica εδώ και χρόνια» (Los Angeles Times).

Tα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα την Παρασκευή 30 Μαΐου στις 10:00 π.μ. μέσω της ticketmaster.gr. Τα μέλη του Fan Club θα έχουν πρόσβαση στην προπώληση από την Τρίτη 27 Μαΐου στις 11:00 π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες, enhanced experiences, travel packages και άλλα, επισκεφθείτε το: http://metallica.lnk.to/M72WorldTour2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.