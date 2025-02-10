Μέντα LIVE: Οι συναυλίες για τους ακροατές του Μέντα 88

Το επόμενο Μέντα LIVE, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στις 21.00, στο Piraeus Club Academy, θα είναι μία συναυλία που θα μοιάζει με ένα μεγάλο, ξέφρενο πάρτι, φτιαγμένο από μία εκπληκτική παρέα!

Τέσσερις σπουδαίοι καλλιτέχνες, θα βρεθούν μαζί, πάνω στη σκηνή: Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης, Λάκης Παπαδόπουλος. Μία νιότη που δε χάθηκε ποτέ... Κι ένα Μέντα LIVE που θα μας ξεσηκώσει, θα μας κάνει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να αναπολήσουμε και να ονειρευτούμε.

Το Μέντα LIVE παρουσιάζει ο Πέτρος Κουμπλής.

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου.

Στο Piraeus Club Academy (Πειραιώς 105 & Βίτωνος, Αθήνα).

Ώρα έναρξης: 21.00.

Χορηγός: ΔΕΗ.

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live! Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

