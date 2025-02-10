Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Mente Fuerte: Έφαγε κλήση αλλά το… χάρηκε - Δείτε γιατί…

Πήρε την κλήση του χθες το βράδυ, αλλά καθόλου δεν σιχτίρισε και εξηγεί γιατί...  

Mente Fuerte

Κι εδώ που τα λένε σωστά το έχει φιλοσοφήσει το θέμα ο Mente Fuerte. Σου λέει, το ξέρεις ότι για να σε σταματήσουν και να σε γράψουν κάτι έχεις κάνει εσύ. Άρα φταις…

Διαβάστε ακόμαΚατερίνα Καινούργιου για «Χαμογέλα και πάλι»: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αντιεπαγγελματισμό»

Το θέμα είναι ο τρόπος που σου γίνεται ο έλεγχος και σου δίνεται το…μπουγιουρντί προς πληρωμή. Την έκανες, πιάστηκες… τι να γίνει τώρα; Το παν είναι το ύφος και η συμπεριφορά αυτών που σε σταματάνε…

Κλήση

Ο ίδιος ανέβασε την κλήση του και στη συνέχεια εξήγησε γιατί δεν εκνευρίστηκε και πώς βλέπει ο ίδιος το θέμα:

«Θα σας πω το πόρισμά μου. Δεν με ενοχλούν οι κλήσεις. Εννοώ ότι για να σε γράψουνε κάτι έχεις κάνει… Είναι ο τρόπος… Σήμερα ας πούμε με σταμάτησαν τρία ευγενέστατα παιδιά. Ένας κύριος και δύο κυρίες, ευγενέστατοι, με γράψανε… καληνύχτα, καληνύχτα… Δεν έφυγε να πω, πω πω γαμώτο… και να σιχτιρίσω. Όταν σιχτιρίζεις νομίζω ότι παίζει ρόλο πώς σε γράφουν, με τι ύφος… Αυτά».

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark