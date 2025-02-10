Mente Fuerte: Έφαγε κλήση αλλά το… χάρηκε - Δείτε γιατί…

Κι εδώ που τα λένε σωστά το έχει φιλοσοφήσει το θέμα ο Mente Fuerte. Σου λέει, το ξέρεις ότι για να σε σταματήσουν και να σε γράψουν κάτι έχεις κάνει εσύ. Άρα φταις…

Το θέμα είναι ο τρόπος που σου γίνεται ο έλεγχος και σου δίνεται το…μπουγιουρντί προς πληρωμή. Την έκανες, πιάστηκες… τι να γίνει τώρα; Το παν είναι το ύφος και η συμπεριφορά αυτών που σε σταματάνε…

Ο ίδιος ανέβασε την κλήση του και στη συνέχεια εξήγησε γιατί δεν εκνευρίστηκε και πώς βλέπει ο ίδιος το θέμα:

«Θα σας πω το πόρισμά μου. Δεν με ενοχλούν οι κλήσεις. Εννοώ ότι για να σε γράψουνε κάτι έχεις κάνει… Είναι ο τρόπος… Σήμερα ας πούμε με σταμάτησαν τρία ευγενέστατα παιδιά. Ένας κύριος και δύο κυρίες, ευγενέστατοι, με γράψανε… καληνύχτα, καληνύχτα… Δεν έφυγε να πω, πω πω γαμώτο… και να σιχτιρίσω. Όταν σιχτιρίζεις νομίζω ότι παίζει ρόλο πώς σε γράφουν, με τι ύφος… Αυτά».

