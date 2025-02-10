Σοφία Μανουσάκη: Τα παιδικά χρόνια στην Κρήτη, οι σημαντικές συνεργασίες με Μίμη Πλέσσα και Μίκη Θεοδωράκη και τα όνειρά της

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Σοφία Μανουσάκη είναι μια καλλιτέχνιδα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά, μέσα σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Με το ταλέντο της κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια του νησιού και να βρεθεί στο προσκήνιο της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η Σοφία ταξίδεψε από τα παιδικά της όνειρα στις μεγάλες σκηνές, συνεργαζόμενη με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Στέφανος Κορκολής, ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Μίκης Θεοδωράκης. Το όραμά της παραμένει σταθερό, να συνεχίσει να ερμηνεύει τραγούδια που αγγίζουν την ψυχή της και να συνδέεται με το κοινό μέσα από τη μουσική της.

«Παρόλο που οι γονείς μου δεν είχαν μουσικές γνώσεις, τους άρεσε πάρα πολύ ν’ακούνε μουσική κι έτσι, μέσα από τα ακούσματά τους, έμαθα πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής, που με ακολουθούν μέχρι σήμερα κι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, στις μέχρι τώρα μουσικές μου επιλογές» μοιράζεται η τραγουδίστρια στο skai.gr. «Στη χορωδία του σχολείου, για πρώτη φορά τραγούδησα Μίκη Θεοδωράκη», μας εκμυστηρεύεται η ίδια, και η φωνή της γεμίζει με μια γλυκιά νοσταλγία. Κάπως έτσι, ξεκινήσαμε μια συζήτηση για την πορεία της, τα όνειρά της και όλα όσα θέλει ακόμα να κατακτήσει.

Ποιο ήταν το πρώτο σου βήμα στη μουσική; Πότε κατάλαβες ότι θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά με το τραγούδι;

Τραγουδούσα από πολύ μικρή ηλικία στο σπίτι για την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Όταν έγινα 15 χρονών, αποφάσισα να πάω στο Ωδείο.Κάτι μέσα μου μ’ έσπρωξε να σπουδάσω και να μάθω κάτι παραπάνω για αυτό που έβγαινε αβίαστα και με τόση αγάπη από μέσα μου. Έτσι ξεκίνησα στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, με καθηγήτρια φωνητικής την κα Δέσποινα Δρακάκη, μαθήματα ορθοφωνίας και φωνητικής, ρυθμό, σολφέζ και ότι άλλο ήταν χρήσιμο για μένα, ώστε να εξελιχθώ και να γνωρίσω καλύτερα την τέχνη της μουσικής.

Ποιοι καλλιτέχνες σε ενέπνευσαν κατά τη διάρκεια της καριέρας σου;

Σίγουρα η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Χάρις Αλεξίου, η Βίκυ Μοσχολιού, η Δήμητρα Γαλάνη, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ελεονώρα Ζουγανέλη και πολλοί άλλοι. Από το ξένο ρεπερτόριο θαυμάζω την Tina Turner, τον Freddie Mercury και συγκροτήματα όπως τους Aerosmith (που μου έδωσαν και την άδεια για την επανεκτέλεση του τραγουδιού τους «I don’t want to miss a thing»), Simply Red, Tears for Fears και άλλους από τις δεκαετίες 70-80.

Πώς αισθάνεσαι που συνεργάζεσαι με καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής; Τι έχεις μάθει από αυτούς;

Νιώθω μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη, που μου εμπιστεύτηκαν να ερμηνεύω τις μελωδίες τους αυτοί οι δύο τεράστιοι συνθέτες και πιανίστες, τους οποίους εκτιμώ και θαυμάζω απεριόριστα, όχι μόνο για τις τεράστιες επιτυχίες, που μας έχουν χαρίσει αλλά και για τις προσωπικότητες τους. Θα ξεκινήσω με τον Στέφανο Κορκολή, επειδή η συνεργασία μου μαζί του «μετράει»ήδη αρκετά χρόνια. Χάρη σ’ εκείνον, έμαθα να κατανοώ τη μουσική σε βάθος και να είμαι επικοινωνιακή με τον κόσμο.

Με τον κ. Χατζηνάσιο έμαθα και συνεχίζω να μαθαίνω πως πρέπει να ερμηνεύω μια μελωδική γραμμή, ώστε να έχει τη σωστή μουσικότητα. Επίσης, μαθαίνω να είμαι σ’ εγρήγορση, καθότι μέσα σε όλα του τα ταλέντα, το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού είναι στον υπέρτατο βαθμό.

Πώς είναι να ερμηνεύεις δίπλα σε τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες σε τόσο νεαρή ηλικία;

Νιώθω τεράστια ευθύνη και ευλογία.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι ή παράσταση που θεωρείς σημείο-σταθμό στην καριέρα σου;

Θεωρώ σημείο σταθμό την πρώτη μου εμφάνιση στο Ηρώδειο, το 2016 με συμφωνική ορχήστρα, σε έργα Μίκη Θεοδωράκη, παρόντος του ίδιου του συνθέτη, δίπλα στην ανυπέρβλητη Μαρία Φαραντούρη καθώς, επίσης, όταν ερμήνευσα τα μελοποιημένα από τον Στέφανο Κορκολή ποιήματα του Κ.Π.Καβάφη, στην Όπερα του Καΐρου.

Πώς συνδυάζεις την κλασική σου παιδεία με τις σύγχρονες μουσικές τάσεις;

Οι μουσικές γνώσεις είναι πάντα εφόδιο για όποιον ασχολείται σοβαρά με τη μουσική, ανεξαρτήτως μουσικού είδους.

Υπάρχουν μουσικά είδη ή project που θα ήθελες να εξερευνήσεις στο μέλλον;

Ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος, που μόλις ολοκληρώθηκε, θα μπορούσε ν’ ανήκει στην κατηγορία αυτή που λέτε, δηλαδή της εξερεύνησης, ειδικά με τον παραγωγό που την ανέλαβε. Επίσης, κάτι που θα με γοήτευε ιδιαίτερα να «εξερευνήσω» στο μέλλον, θα ήταν το παραδοσιακό κρητικό τραγούδι.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχεις αντιμετωπίσει στην καριέρα σου; Πώς την ξεπέρασες;

Ήταν όταν ο Μίκης Θεοδωράκης μου ζήτησε να ηχογραφήσω ένα ανέκδοτο έργο του, στην Ελλάδα με τίτλο «Μια θάλασσα γεμάτη μουσική» σε ποίηση της Δήμητρας Μαντά, όπως, επίσης, όταν ο Στέφανος Κορκολής μου εμπιστεύτηκε ένα έργο ζωής για εκείνον, τη μελοποίηση που έκανε στα ποιήματα του Κ.Π.Καβάφη, όπου με επέλεξε ως βασική ερμηνεύτρια όλου του έργου. Αντιμετώπισα αυτές τις δύο τόσο τιμητικές και απαιτητικές «προκλήσεις» με πάρα πολλή μελέτη και εμβάθυνση στον ποιητικό λόγο.

Υπάρχει κάποια στιγμή από την καριέρα σoυ που σε συγκίνησε ιδιαίτερα; Κάποια συνεργασία;

Όταν ο οικουμενικός συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης με πρωτοάκουσε ένα απόγευμα στο σπίτι του, να του ερμηνεύω το κομμάτι «Δρόμοι Παλιοί» του Μανώλη Αναγνωστάκη. Μία στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην καρδιά και στο μυαλό μου. Ευτυχώς που ήταν παρών ένας οικογενειακός φίλος του συνθέτη και κατέγραψε την στιγμή αυτή σε βίντεο.

Ολοκλήρωσες το πρώτο σου προσωπικό άλμπουμ σε μουσική του Στέφανου Κορκολή. Πώς νιώθεις για αυτό; Μαζί με έναν από τους σπουδαιότερους παραγωγούς, τον Βρετανό Haydn Bendall. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Από πάντα ονειρευόμουν να έχω έναν δίσκο σε στίχους και μουσική των σπουδαίων δημιουργών Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Στέφανου Κορκολή, με έναν γεμάτο και ζεστό ήχο, όπως συνήθιζαν να έχουν τα συγκροτήματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το όνειρο μου, όμως, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, όταν έμαθα ότι θα αναλάβει την παραγωγή ο παγκοσμίου φήμης παραγωγός, βραβευμένος με όσκαρ και Grammy και παραγωγός θρυλικών μουσικών προσωπικοτήτων, Haydn Bendall. Μαζί του ανακάλυψα έναν καινούριο μουσικό κόσμο.

Η συνεργασία μας προέκυψε, όταν ο Στέφανος, έστειλε υλικό από τα συγκεκριμένα τραγούδια, στον Haydn Bendall, με τον οποίον γνωρίζονταν από παλιά. Ο Haydn Bendall ενθουσιάστηκε με το μουσικό υλικό και θέλησε να αναλάβει εξ' ολοκλήρου την παραγωγή αυτού του δίσκου (που θα κυκλοφορήσει σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες αλλά και σε βινύλιο από την δισκογραφική εταιρεία Heaven Music) και γενικότερα την μουσική μου πορεία από εδώ και πέρα.

Είχες συνεργαστεί και με τον Μίμη Πλέσσα και τον Μίκη Θεοδωράκη. Θυμάσαι κάποια συμβουλή που σου είχαν δώσει; Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες;

Η βασική μου συνεργασία ήταν με τον Μίκη Θεοδωράκη (τρία διπλά άλμπουμ) και πάρα πολλές συναυλίες. Δεν μου είχε δώσει κάποια συγκεκριμένη συμβουλή αλλά το γεγονός ότι βρισκόμουν τόσο συχνά κοντά του και μου ανέλυε τις μελωδίες του και τις μουσικές του ήταν για μένα όλες οι συμβουλές του κόσμου μαζί. Όσο για τον σπουδαίο Μίμη Πλέσσα είχα βρεθεί αρκετές φορές στο σπίτι του και είχα συμμετάσχει σε αρκετές συναυλίες, που είχε δώσει με τον Στέφανο Κορκολή.

Υπάρχει η αίσθηση ότι αρκετοί καλλιτέχνες ακολουθούν μια «ασφαλή» πορεία, για να διατηρήσουν τη δημοτικότητά τους. Τι άποψη έχεις για αυτό;

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πορεύεται όπως νομίζει και τον ικανοποιεί. Εγώ από τη μεριά μου είμαι προσηλωμένη στη δουλειά μου και στη μελέτη μου, ώστε να προοδεύω και να εξελίσσομαι.

H τάση της εποχής είναι η τραπ μουσική. Tην βλέπουμε να κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό και να την ακούνε οι νέοι. Ποια είναι η άποψή σου;

Κατά τη γνώμη μου, η τάση της εποχής δεν είναι μόνο η τραπ, είναι και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, είναι ο ΛΕΞ, ο Πάνος Βλάχος, ο Πάνος Μουζουράκης, οι Μέλισσες και πολλοί άλλοι. Επίσης, τάση της εποχής είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος, που «γεμίζει» στάδια. Ζούμε σ’ ένα πολύχρωμο μουσικό τοπίο και αυτό είναι όμορφο, άλλωστε κανείς δεν εξαναγκάζει κάποιον να ακούσει κάτι που δεν του αρέσει.

Κανείς δεν μπορεί να επιβάλει σε κανέναν τι θα του αρέσει και τι όχι. Όσο για την τραπ είναι αναμφίβολα κι αυτή μία μουσική τάση. Προσωπικά δεν μ’ εκφράζει αλλά κατά την άποψή μου, ο χρόνος είναι ο μόνος κριτής.

Έχεις τραγουδήσει το soundtrack για τους Παγιδευμένους και τον 'Άγιο Έρωτα. Μίλησε μου για αυτές τις συνεργασίες.

Ζητήθηκε από τον Στέφανο Κορκολή και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο να γράψουν τραγούδια γι’ αυτές τις τηλεοπτικές σειρές και εκείνοι επέλεξαν εμένα να τα ερμηνεύσω, κάτι στο οποίο συμφώνησαν και οι παραγωγοί των συγκεκριμένων σειρών. Δέχτηκα με πάρα πολλή χαρά και μάλιστα ο τίτλος της επερχόμενης συναυλίας μου, στο θέατρο Παλλάς στις 14 Φεβρουαρίου με τίτλο «Άγιος έρωτας», έχει να κάνει και με το ομότιτλο τραγούδι της σειράς (κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες από την Deep Music by Spicy).

Ετοιμάζεις και μια σημαντική για σένα συναυλία.

Θα είναι η πρώτη μου μεγάλη συναυλία στο θέατρο Παλλάς, ύστερα από πρόταση του κ. Γιάννη Κεντ, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, που με προσκάλεσε να κάνω αυτήν τη συναυλία την ημέρα των ερωτευμένων, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Θεατρικές Σκηνές, τα Αθηναϊκά Θέατρα και τον κύριο Διονύση Παναγιωτάκη. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα μαζί με τους συνεργάτες μου με ερωτικά τραγούδια ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Σκοπός μας είναι ο κόσμος να συγκινηθεί, να τραγουδήσει αλλά και να ψυχαγωγηθεί διότι είναι μια γιορτινή ημέρα.

Σκεπτόμενη τη ροή του προγράμματος, τόλμησα να φανταστώ την παρουσία του Γιώργου Χατζηνάσιου επί σκηνής, με το πιάνο του, για να πούμε κάποια από τα εμβληματικά ερωτικά του τραγούδια. Του το πρότεινα και εκείνος αμέσως με πολλή χαρά και αγάπη δέχτηκε. Δεν σας κρύβω πόσο ευτυχισμένη ένιωσα με αυτό. Επίσης, μαζί μου επί σκηνής θα έχω δέκα υπέροχους μουσικούς και ερμηνευτές και όλη τη συναυλία θα επιμεληθεί ένας πασίγνωστος και αγαπημένος σε όλους μας σκηνοθέτης και προσωπικός μου φίλος. Όπως ήδη προανέφερα, πρόκειται για την πρώτη μου μεγάλη συναυλία και νιώθω μεγάλη ευθύνη αλλά και χαρά να μοιραστώ με όλες και όλους τους ακροατές μεγάλες επιτυχίες, που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Πηγή: skai.gr

