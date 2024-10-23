MENTA LIVE με τον Νίκο Πορτοκάλογλου

Λογαριασμός
Ο Μέντα 88 διοργανώνει το πρώτο ΜΕΝΤΑ LIVE, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου στις 21.00 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με καλεσμένο τον Νίκο Πορτοκάλογλου

Νίκος Πορτκάλογλου MENTA

Ο Μέντα 88 διοργανώνει το πρώτο ΜΕΝΤΑ LIVE για αυτή τη σεζόν, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου στις 21.00, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Αεροφυλάκιο 1-Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»), με καλεσμένο τον έναν και μοναδικό Νίκο Πορτοκάλογλου

Αυτό που θα ζήσουμε μαζί, στο πρώτο ΜΕΝΤΑ LIVE, θα είναι μία μοναδική εμπειρία, ένα μουσικό ταξίδι που θα θυμόμαστε για χρόνια. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα μοιραστεί με μας μερικές από τις πιο δυνατές ιστορίες της ζωής του και θα τις ντύσει με κορυφαία τραγούδια της σπουδαίας καριέρας του –στη πιο λιτή και, ταυτόχρονα, παρεΐστικη μορφή τους. 

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!
Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.


Μέντα Live!
Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

