Το Survivor πέρα από το παιχνίδι των ανατροπών, είναι και ένα σκληρό αγωνιστικό παιχνίδι. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τη συχνότητα με την οποία τραυματίζονται παίκτες, τόσο σε προηγούμενους κύκλους, όσο και φέτος. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής για το τρέχον παιχνίδι είναι αρκετά υψηλός. Χριστιάνα, Νίνο, Γεωργία είναι μόνο μερικοί απο τους παίκτες που είχαν κάποια περιπέτεια, έστω μικρή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις που κάποιος παίκτης τραυματίζεται, ο αγώνας διακόπτεται. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση του Κέλι. Στο τελευταίο αγώνισμα, ο παίκτης χτύπησε σε κάποιο εμπόδιο τα δάχτυλά του. Κανείς όμως δεν κατάλαβε τίποτα καθώς δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου, παρά μόνο όταν ολοκλήρωσε επιτυχώς τον πόντο.

Ο τραυματισμός του κάθε άλλο παρά ασήμαντος ήταν. Αμέσως ζήτησε γιατρό για τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο όπως ο ίδιος είπε, στο μυαλό του υπήρχε «πρώτα η ομάδα».



