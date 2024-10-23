Steven Spielberg, Spike Lee και Ken Burns τιμήθηκαν με Εθνικά Μετάλλια Τεχνών των ΗΠΑ

Οι σκηνοθέτες Στίβεν Σπίλμπεργκ, Σπάικ Λι και Κεν Μπερνς ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν με Εθνικά Μετάλλια Τεχνών των ΗΠΑ, μαζί με τις τραγουδίστριες Μίσι Έλιοτ, Ιντίνα Μένζελ και Κουίν Λατίφα κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, απένειμε τα Εθνικά Μετάλλια Τεχνών 2022 και 2023 μαζί με τα Εθνικά Μετάλλια Ανθρωπιστικών Σπουδών κατά τη διάρκεια ιδιωτικής τελετής στο Οβάλ Γραφείο.

Αργότερα, χαρακτήρισε την ομάδα των 39 βραβευθέντων «προσωπικότητες που εμπνέουν πραγματικά». «Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχετε καταρρίψει εμπόδια, χαράξατε νέα μονοπάτια, επαναπροσδιορίσατε τον πολιτισμό. Είστε οι αφηγητές της αλήθειας, οι κατασκευαστές γεφυρών, οι αναζητητές της αλλαγής και πάνω απ’ όλα, είστε οι αυθεντίες της τέχνης σας που μας έχει κάνει μια καλύτερη Αμερική για όλα όσα έχετε κάνει» είπε ο Τζο Μπάιντεν.

«Μας βοηθάτε επίσης να βρούμε νόημα και σκοπό στα συνηθισμένα, καθώς και στα μη συνηθισμένα, παρέχοντας ελπίδα, σοφία και γέλιο όταν το χρειαζόμαστε».

Τα Μετάλλια των Τεχνών απονέμονται σε όσους «αξίζουν ειδικής αναγνώρισης λόγω της εξαιρετικής συνεισφοράς τους στην αριστεία, την ανάπτυξη, την υποστήριξη και τη διαθεσιμότητα των τεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» αναφέρεται στον κυβερνητικό ιστότοπος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες «έχουν σημασία τώρα περισσότερο από ποτέ».

«Οι ακραίες δυνάμεις απαγορεύουν τα βιβλία, προσπαθούν να διαγράψουν την ιστορία, διαδίδουν παραπληροφόρηση, αλλά εξαιτίας σας κρατάμε τα βιβλία μας ανοιχτά, εσείς γράφετε ιστορία, καταπολεμάτε τα ψέματα με την αλήθεια» υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

