ΜΕΝΤΑ LIVE με έναν ξεχωριστό τραγουδοποιό της νέας γενιάς, τον Δημήτρη Μπακούλη

Ο Μέντα 88, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2025, διοργανώνει μία συναυλία αποκλειστικά για τους ακροατές του, με τη νέα γενιά δημιουργών να ανεβαίνει στη σκηνή του... Μέντα LIVE!

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 21.00, στην καρδιά της πόλης, στο Ωδείο Αθηνών, υποδεχόμαστε τον Δημήτρη Μπάκουλη, έναν από τους πιο ξεχωριστούς και διαδραστικούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μάλιστα, τα τραγούδια «Τα Κβάντα» και «Κλώνος» λειτούργησαν ως γέφυρες για να ταξιδέψουμε μαζικά στον κόσμο του.

Στο Μέντα LIVE, έρχεται να μας συγκινήσει με τις ερμηνείες του και να μας χαρίσει μια μοναδική βραδιά πλημμυρισμένη από όμορφες μουσικές και συναισθήματα.

Για να ζήσετε την εμπειρία του Μέντα LIVE συντονιστείτε στις εκπομπές του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και δηλώστε συμμετοχή!

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live!

Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα!

