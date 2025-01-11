Μελ Γκίμπσον: «Η Ανάσταση του Χριστού» θα είναι «ένα ταξίδι στην Κόλαση»

Το σίκουελ της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού» ετοιμάζει ο Μελ Γκίμπσον (Mel Gibson) ο οποίος, μιλώντας σε podcast του Τζο Ρόγκαν, αποκάλυψε ότι «θα είναι ένα ταξίδι στην Κόλαση».

Ο Γκίμπσον αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Η Ανάσταση του Χριστού» το 2026, με πρωταγωνιστή πάλι τον Τζιμ Καβίζελ.

Όταν ο Ρόγκαν τον ρώτησε «Λοιπόν, θα έχεις την Κόλαση; Θα έχεις τον Σατανά;» ο Γκίμπσον απάντησε καταφατικά. «Πρέπει να έχεις την καταγωγή του. Έχω ιδέες για το πώς να το κάνω αυτό και πώς να προκαλέσω πράγματα για να το απεικονίσω. Το σκεφτόμουν πολύ καιρό. Θα χρειαστεί πολύς προγραμματισμός. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το αποτυπώσω αλλά θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο που να μην είναι "ευγενικός" ή "προφανής". Είναι σχεδόν σαν ένα μαγικό κόλπο» .

«Για να πεις την ιστορία σωστά, πρέπει να ξεκινήσεις με την πτώση των αγγέλων. Βρίσκεσαι σε έναν άλλο κόσμο. Πρέπει να πας στην Κόλαση», είπε ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Mel Gibson Says 'Passion of the Christ' Sequel Will Journey to Hell: "It's an Acid Trip" https://t.co/UQ1hveY6sG — The Hollywood Reporter (@THR) January 10, 2025

Οταν κυκλοφόρησαν «Τα Πάθη του Χριστού» το 2004 δέχθηκαν ανάμικτες κριτικές, με ορισμένες να βρίσκουν την ακραία βία της ταινίας υπερβολική και αποπροσανατολιστική, ενώ υπήρξαν ισχυρισμοί ότι έμμεσα προάγει τον αντισημιτισμό.

Πάντως η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με έσοδα 612 εκατομμυρίων δολαρίων από την προβολή της .

Τα Πάθη του Χριστού υπήρξαν η ταινία με χαρακτηρισμό R (Restricted - ακατάλληλη για ανήλικους) με τα μεγαλύτερα έσοδα στις ΗΠΑ στην ιστορία.

Το 2005 ήταν υποψήφια για τρία Βραβεία «Όσκαρ» (φωτογραφίας, μακιγιάζ και καλύτερης πρωτότυπης μουσικής).

Πηγή: skai.gr

