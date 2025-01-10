Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Στην Αθήνα το 2027 η διοργάνωση

Με ενθουσιασμό η πόλη της Αθήνας ετοιμάζεται για τη διοργάνωση των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου. Η ελληνική πρωτεύουσα είναι η πρώτη πόλη της νοτιοανατολικής Ευρώπης που αναλαμβάνει να φιλοξενήσει τη φαντασμαγορική απονομή, γεγονός που συνιστά μια σημαντική αναγνώριση για τον Δήμο Αθηναίων και τη θέση της πόλης ως μοναδικού προορισμού για διεθνούς εμβέλειας παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών.

Η πρόταση να φιλοξενηθεί η λαμπρή τελετή στην Αθήνα, προετοιμάστηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, η οποία την αποδέχθηκε. Το ΕΚΚΟΜΕΔ – Creative Greece, ενεργεί ως συντονιστής της ελληνικής κοινοπραξίας που αποτελείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την ΕΡΤ.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Βερολίνο το 1988, για την προώθηση και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο χρόνο στο Βερολίνο ενώ τις υπόλοιπες χρονιές ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη: Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Βαρκελώνη, Βαρσοβία, Κοπεγχάγη, Ταλίν, Μάλτα, Ρίγα, Βρότσλαβ, Σεβίλλη, Ρέικιαβικ και, πιο πρόσφατα, η Λουκέρνη έχουν μέχρι στιγμής αναλάβει τη διοργάνωσή τους.

Στις 15 Ιανουαρίου 2027, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ως οικοδεσπότης της πόλης, θα υποδεχτεί όλους τους σημαντικούς προσκεκλημένους στο Ζάππειο Μέγαρο και στις 16/1 θα ακολουθήσει η απονομή των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), όπου αναμένεται να παραστούν διεθνείς προσωπικότητες,​​μέλη της Ακαδημίας, υποψήφιοι και προαναγγελθέντες νικητές.

Η αρχή της αντίστροφης μέτρησης θα ξεκινήσει 12 μήνες πριν, με πολυπληθείς εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με μεγάλο ενθουσιασμό θα υποδεχθούμε τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η Αθήνα είναι μία ζωντανή και φιλόξενη πόλη, που μοιράζεται με τους επισκέπτες της την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά σε συνδυασμό με τη σύγχρονη, αναβαθμισμένη εικόνα της. Δικαίως αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος Πολιτιστικός Προορισμός στον Κόσμο για το 2024 στα World Travel Awards. Και τώρα με την τιμή που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου αναγνωρίζεται επισήμως η θέση της πόλης μας ως δημοφιλούς προορισμού της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Στον Δήμο Αθηναίων δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη της κινηματογραφικής παραγωγής. Μέσω του Athens Film Office διευκολύνουμε διεθνείς και εγχώριες παραγωγές, οι οποίες βρίσκουν στα υπέροχα μνημεία, τις ξεχωριστές γειτονιές και τα μοναδικά vibes που εκπέμπει η Αθήνα το ιδανικό σκηνικό για να γυρίσουν τις ταινίες τους. Σας περιμένουμε όλους σε αυτή τη μεγάλη γιορτή».

Το 2024, ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Athens Film Office συνέβαλε στη διεξαγωγή 28 διεθνών παραγωγών, οι οποίες εκτιμάται ότι προσέφεραν στην τοπική οικονομία 2.000 θέσεις εργασίας και έσοδα 40 εκ. ευρώ.

