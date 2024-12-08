Το «The Voice of Greece» έρχεται απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με το δεύτερο συναρπαστικό επεισόδιο των Knockouts και μια συνεργασία που θα μας… ξεσηκώσει!

Σε αυτή τη φάση του μουσικού διαγωνισμού, οι coaches χωρίζουν σε τριάδες τους διαγωνιζόμενους, που ήδη έχουν στις ομάδες τους, και ανάλογα με τις επιδόσεις τους, αποφασίζουν με ποιον θα συνεχίσουν στα Battles.

Απόψε λοιπόν, 25 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και ερμηνεύουν τραγούδια, από διάφορα είδη μουσικής του ελληνικού και του ξένου ρεπερτορίου, που έχουν επιλέξει για αυτούς οι coaches και οι guest coaches. Συγκεκριμένα: ο Πάνος Μουζουράκης με τη Μαρίνα Σπανού, ο Χρήστος Μάστορας με τον Αναστάσιο Ράμμο, ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Apon και η Έλενα Παπαρίζου με τον Στέλιο Διονυσίου. Ποιοι από αυτούς θα καταφέρουν να προκριθούν; Ποιοι coaches πατούν το button του steal, «κλέβοντας» φωνές από αντίπαλες ομάδες;

Ακόμα, ο Χρήστος Μάστορας και ο Αναστάσιος Ράμμος τα δίνουν όλα και μας ξεσηκώνουν μέσα από ένα συναρπαστικό ντουέτο στη σκηνή του «The Voice of Greece», όπου τραγουδάνε το «Δεν έχω ιδέα», το «Αν με δεις να κλαίω» και το «Που ‘ναι η αγάπη».

Τα Knockouts του «The Voice of Greece» συνεχίζονται και επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις!

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TheVoiceGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.