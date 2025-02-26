Οι Massive Attack κατέρριψαν παγκόσμιο ρεκόρ. Η πρώτη συναυλία των Massive Attack μετά από πέντε χρόνια, στην πόλη, στην οποία το συγκρότημα δημιούργηθηκε, στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ παραγωγής των χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα ποτέ, αναφέρει νέα έκθεση.

Επιστήμονες από το Κέντρο Έρευνας για την Κλιματική Αλλαγή Tyndall αναφέρουν στην έκθεσή τους, σύμφωνα με το BBC, ότι στο Φεστιβάλ στο Μπρίστολ μειώθηκαν οι εκπομπές άνθρακα 100%, καθώς η τροφοδότηση με ενέργεια έγινε με μπαταρίες και τα τρόφιμα που πωλήθηκαν στη διάρκειά του ήταν 100% vegan. Θεωρείται ότι η εκδήλωση θα χρησιμοποιηθεί τώρα ως πρότυπο από άλλους διοργανωτές για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται τα υπαίθρια Μουσικά Φεστιβάλ.

Massive Attack festival breaks world records

Ο Robert Del Naja των Massive Attack ή 3D δήλωσε ότι είναι «ευγνώμων στην ομάδα και το κοινό που παρήγαγαν την κορυφαία εκδήλωση στον κόσμο».

Η έκθεση συντάχθηκε με σύγκριση των εκπομπών από τη συναυλία των Massive Attack - γνωστή ως Act 1.5, αναφορά στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κλίμα του 2015 -με τις εκπομπές από μια τυπική υποθετική υπαίθρια εκδήλωση ζωντανής μουσικής.

Η Act 1.5 παρήγαγε 98% λιγότερες εκπομπές ενέργειας σε σύγκριση με τις άλλες συναυλίες, σύμφωνα με την έκθεση. Τα vegan τρόφιμα και ένας στόλος ηλεκτρικών οχημάτων συνέβαλαν επίσης στη μείωση των εκπομπών ρύπων από την εστίαση κατά 89% και τις εκπομπές ρύπων από τις μεταφορές κατά 70%.

Ο Μαρκ Ντον, παραγωγός της Act 1.5, είπε ότι η συναυλία ήταν η «πιο καθαρή, πιο πράσινη εκδήλωση που έχει ποτέ διοργανωθεί». Ολόκληρη η παραγωγή τροφοδοτήθηκε από μπαταρίες που φορτίζονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Καθώς το ταξίδι των θεατών της συναυλίας αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό των εκπομπών μιας εκδήλωσης, οι ντόπιοι είχαν προτεραιότητα στην πρόσβαση της προπώλησης εισιτηρίων και δωρεάν ηλεκτρικά λεωφορεία εξυπηρέτησαν το κοινό σε συγκοινωνιακούς κόμβους. Δεν υπήρχε χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι κάτοχοι εισιτηρίων είχαν επίσης κίνητρα για να ταξιδέψουν με τρένα –κάποια ναυλωμένα ειδικά για τη συναυλία.

Κανένα απόβλητο από το Φεστιβάλ δεν κατέληξε σε χώρους υγειονομικής ταφής και ένα νέο δάσος με 19.000 βελανιδιές φυτεύτηκε σε απόσταση 40 μιλίων από τον χώρο του Φεστιβάλ.

Το συγκρότημα συνεργάστηκε με τους επιστήμονες του Κέντρου Έρευνας για την Κλιματική Αλλαγή Tyndall με στόχο η συναυλία να είναι συμβατή με τους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που έχουν καθοριστεί από τον ΟΗΕ. Οι Massive Attack σχηματίστηκαν το 1988 και καθόρισαν τη σκηνή του trip-hop του Ηνωμένου Βασιλείου με τις επιτυχίες «Unfinished Sympathy» και « Teardrop».

Πηγή: skai.gr

