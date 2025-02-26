Έπειτα από 4 χρόνια κοινής πορείας, η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε και επίσημα τον χωρισμό της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το ζευγάρι έχει έναν γιο, ο οποίος είναι και η βασική τους προτεραιότητα.

Τον τελευταίο καιρό οι φήμες περί διαφορετικών δρόμων είχαν φουντώσει, με τους πρωταγωνιστές να τηρούν σιγήν ιχθύος και να καταφεύγουν μάλιστα και σε εξώδικα προς τα ΜΜΕ. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης, η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε τον χωρισμό της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, κάνοντας έκκληση για σεβασμό προς την οικογένειά τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δυο τους δούλευαν τη σχέση τους εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο, τα θέλω τους ήταν τελικά άλλα, «πείτε το ασυμφωνία χαρακτήρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω πως ήρθε η ώρα να κάνουμε τη συζήτηση που καθόλου δεν ήθελα, αλλά εσύ ήθελες πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που έχω εκθέσει τη ζωή μου, πρέπει να απολογηθώ καλώς ή κακώς γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να απολογηθώ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι έχω χωρίσει με τον Δημήτρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χθες ολοκληρώθηκε και τυπικά όλη η διαδικασία της λήξης συμφώνου συμβίωσης.

Δεν θέλω να μου στέλνεις μηνύματα «γιατί, αν το δουλέψατε». Ήμασταν τέσσερα χρόνια μαζί με τον Δημήτρη και χωρίς καμία υπερβολή τα τελευταία τρία το δουλεύαμε. Τον αγαπάω πάρα πολύ, με αγαπάει και αυτός πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και ελπίζω να παραμείνει έτσι, το εύχομαι από την καρδιά μου και θα προσπαθήσω πάρα πολύ και πιστεύω και αυτός το ίδιο.

Έχουμε ένα μωρό, το οποίο είναι υπέροχο, δεν μετανιώνω σε τίποτα όλο αυτό που έζησα με τον Δημήτρη. Ο Πάρης είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Θέλω να σεβαστείτε όπως θα σεβαστώ και εγώ ότι υπάρχει ένα παιδί στη μέση και να μη βγάζετε πράγματα από το κεφάλι σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά τους δημοσιογράφους.

Καταλαβαίνω ότι ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ ευχάριστος. Ούτε για μένα ήταν ευχάριστος. Ούτε για μένα ήταν επιλογή», τόνισε η Ιωάννα Τούνη.

@j.touni Παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε ότι υπάρχει και ένα μωράκι στην μέση και να σταματήσετε να «τραβάτε το θέμα από τα μαλλιά». Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθείτε οι δημοσιογράφοι, όπως η κινητοποίηση του κόσμου για τις πορείες στις 28 του μήνα!!! Ευχαριστώ 🙏🏼❤️ ♬ original sound - Ioanna Touni

Και πρόσθεσε: «Από μικρή αυτό που θα ήθελα ήταν όσο τίποτε να κάνω μία πολύ όμορφη, επιτυχημένη οικογένεια. Οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα προέκυψαν στην πορεία, οπότε για εμένα υπάρχει μια πικρία που το παιδικό μου όνειρο δεν έχει εξελιχθεί, όπως θα το ήθελα. Σίγουρα το πάλεψα πραγματικά. Μη μου στείλετε μηνύματα “τι ωραίο ζευγάρι είστε”. Ναι, το ξέρω. ήμασταν κούκλοι, πολύ ωραίο ζευγάρι. Τον λατρεύω τον Δημήτρη, είναι πανέξυπνος και εύχομαι από την καρδιά μου τα καλύτερα».

Αναφορικά με την αιτία χωρισμού είπε: «Το έχουμε δουλέψει πολύ, δεν βγαίνει δυστυχώς. Θες να το πεις ασυμφωνία χαρακτήρων, γενικά και αόριστα; Πέστο ασυμφωνία χαρακτήρων. Αν δηλαδή αυτό είναι το θέμα το γιατί χωρίσαμε, δεν νιώθαμε χαρούμενοι μέσα σε αυτό που είχαμε, παρότι τα είχαμε όλα και κάπως δεν είχαμε τίποτα. Ξαναλέω ότι λατρεύω τον Δημήτρη, είναι ένας άνθρωπος που έχω περάσει άπειρα πράγματα μαζί του. Δεν θα κλάψω σήμερα…».

Πηγή: skai.gr

