Εξώδικο στην Αθηνά Οικονομάκου για παραβίαση όρου του διαζυγίου

Ο πρώην σύζυγος της Αθηνάς Οικονομάκου, Φίλιππος Μιχόπουλος, απέστειλε εξώδικο στη γνωστή πρωταγωνίστρια για παραβίαση όρου της συμφωνίας για το διαζύγιό τους, που αναφέρει πως κανείς από τους δύο δεν θα φέρει σε επαφή τα παιδιά τους με μελλοντικούς συντρόφους για έναν χρόνο.

Η πλευρά Μιχόπουλου, λοιπόν, αναφέρει πως η ηθοποιός δεν σεβάστηκε τον συγκεκριμένο όρο, δεδομένου πως στα γενέθλια της κόρη τους, παρών ήταν ο Μπρούνο Τσερέλα, μόλις 1,5 μήνα μετά το διαζύγιό τους, στις 9 Ιουνίου 2024.

Παράλληλα μια τέτοια κίνηση επαναλήφθηκε και τον Φεβρουάριο του 2025, όταν εθεάθη σε γνωστό εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων με τα παιδιά και τον Μπρούνο Τσερέλα.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος υποστηρίζει πως εκείνος ουδέποτε έκανε κάτι ανάλογο, σεβόμενος τον όρο που είχαν θέσει και δεν έχει φέρει σε επαφή τα παιδιά τους με την τωρινή σύντροφό του, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.

Πηγή: skai.gr

