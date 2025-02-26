To θεματικό τραγούδι των Imagine Dragons για το βιντεοπαιχνίδι «Starfield» με τίτλο «Children Of The Sky» θα είναι το πρώτο που θα μεταδοθεί από τη Σελήνη.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι Imagine Dragons συνοδεύτηκαν στη σκηνή από την Ορχήστρα Κινηματογράφου του Λος Άντζελες και τον θρυλικό συνθέτη βιντεοπαιχνιδιών Ινόρ Ζουρ για μια συναυλία στο αμφιθέατρο Χόλιγουντ Μπόουλ. Τον επόμενο μήνα, η συναυλία θα προβληθεί σε κινηματογράφους, αλλά πριν από αυτό, σήμερα οι Imagine Dragons θα επενδύσουν μουσικά μια διαστημική αποστολή που θα καταρρίψει ρεκόρ.

H εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Lonestar πρόκειται εκτοξεύσει έναν πύραυλο από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι για να προσγειώσει ένα κέντρο δεδομένων στη Σελήνη. Εάν είναι επιτυχής η αποστολή θα μεταδώσει στη συνέχεια ένα τραγούδι πίσω στη Γη με τη συνεργασία των Imagine Dragons με τον Inon Zur να είναι το μουσικό έργο που έχει επιλεγεί.

«Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά παιδιών να ενθουσιαστούν για το μέλλον του διαστήματος και της τεχνολογίας, γι' αυτό επιλέξαμε το "Children Of The Sky" ως το πρώτο τραγούδι στην ιστορία που θα μεταδοθεί από τη Σελήνη», δήλωσε ο επενδυτής του Lonestar, Ράιαν Μικελέτι.

«Η Bethesda δημιούργησε εμβληματικά παιχνίδια που παίζουμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας και είναι τιμή μας που συνεργαστήκαμε σε αυτό το τραγούδι για το Starfield», είπε ο αρχηγός του συγκροτήματος Νταν Ρέινολντς όταν κυκλοφόρησε το "Children Of The Sky" το 2023. «Το τραγούδι, όπως και το παιχνίδι, θέτει μερικά από τα πιο δύσκολα ερωτήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι οι άνθρωποι, καθώς προσπαθούμε να βρούμε τη θέση μας στο σύμπαν», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

