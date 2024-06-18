Η Μπίλι Άιλις κατέρριψε άλλο ένα ρεκόρ! Η βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ τραγουδίστρια είναι η τρίτη καλλιτέχνιδα που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως στο Spotify, όπως επιβεβαίωσε η μουσική υπηρεσία streaming στο Billboard την περασμένη εβδομάδα. Και το κατάφερε με μόλις 82 τραγούδια στον μουσικό της κατάλογο.

Η Άιλις ακολουθεί τον The Weeknd, που έχει 107 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση και την Τέιλορ Σουίφτ που έχει 102 εκατομμύρια. Ωστόσο, και οι δύο καλλιτέχνες έχουν υπερδιπλάσια τραγούδια στο Spotify από την Μπίλι Άιλις.

Η Άιλις 22 ετών, είναι η νεότερη καλλιτέχνις που έχει φτάσει το όριο των 100 εκατ. ακροατών μηνιαίως στο Spotify.

«Το Spotify ήταν μέρος της ιστορίας της Μπίλι από την αρχή. Από το "Ocean Eyes", αυξάνει συνεχώς τη βάση των θαυμαστών της σε όλο τον κόσμο» είπε ο Τζέρεμι Έρλιχ, παγκόσμιος επικεφαλής μουσικής του Spotif. «Αυτό που έχουν πετύχει εκείνη και ο αδερφός-συνεργάτης της Φινέας από το 2016 είναι πολύ αξιοσημείωτο… και όλα αυτά μέχρι την ηλικία των 22 ετών» πρόσθεσε.

Η Μπίλι Άιλις κυκλοφόρησε το τρίτο άλμπουμ της «Hit Me Hard and Soft» τον περασμένο μήνα και έκανε ντεμπούτο στο No. 2 στο Billboard 200 chart.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.