Marseaux: Η μάχη με τη συναισθηματική υπερφαγία και τα βουλιμικά επεισόδια

Καλεσμένη της Άννας Μαρίας Βέλλη στην εκπομπή της «Γνώμη μας» στο YouTube βρέθηκε η νεαρή τραγουδίστρια Marseaux.

Το γλυκό κορίτσι που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία μίλησε πολύ ανοιχτά για τα διατροφικά θέματα που είχε και κλήθηκε να αντιμετωπίσει και για την μεγάλη απώλεια της μητέρα της την εποχή που η ίδια ήταν στην εφηβεία.

