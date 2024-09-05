Στεφανία Γουλιώτη: «Ο Χριστόφορος είναι σαν ένα παιδάκι 10 χρονών»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε η Στεφανία Γουλιώτη.

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί και στο Maestro αποκάλυψε πως την περσινή χρονιά ένιωθε πως είχε ανάγκη το κλάμα στη ζωή της και πως για την ίδια λειτουργούσε θεραπευτικά. Ακόμα μίλησε για τη συνεργασία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και τη φιλία τους που μετράει χρόνια.

