O Keanu Reeves έγινε 60 κι ο Guardian παρουσιάζει τις 20 καλύτερες ταινίες του

Καλός ή κακός αστυνομικός, κακοποιός, πρωταγωνιστής ενός δυστοπικού σύμπαντος...έχει κάνει πολλά.

Ο Keanu Reeves είναι αναμφισβήτητα ο πιο αγαπημένος "τυπάς" του Χόλιγουντ κι όσο κι αν δυσκολευόμαστε να το συνειδητοποιήσουμε στις 2 του μήνα έγινε 60 ετών.

Φυσικά, παραμένει ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του κινηματογράφου κι όπως λέγεται ένα από τα καλύτερα παιδιά του χώρου.

Έχοντας συμμετάσχει δεκάδες παραγωγές, και με αφορμή τα γενέθλια του, ο Guardian συνοψίζει τις 20 καλύτερες ταινίες στις οποίες και πρωταγωνίστησε.

20. Little Buddha (1993)

Θιβετιανοί βουδιστές αναζητούν ένα παιδί που είναι η μετενσάρκωση ενός μεγάλου βουδιστή δασκάλου, του Λάμα Ντόρτζε. Ο Λάμα Νόρμπου και οι φίλοι του μοναχοί πιστεύουν ότι βρήκαν την μετανσάρκωσή του : ένα μικρό αγόρι που ονομάζεται Τζέσι Κόνραντ, γιος ενός αρχιτέκτονα και μιας δασκάλας που ζει στο Σιάτλ.

19. Much Ado About Nothing (1993)

Ένα από τα πιο δημοφιλή σαιξπηρικά έργα. Σικελία του 16ου αιώνα: Η Χίροου και ο Κλαούντιο ετοιμάζονται να παντρευτούν. Εν τω μεταξύ ο μοχθηρός Ντον Τζον (Κιάνου Ριβς) σχεδιάζει να καταστρέψει τον επικείμενο γάμο κατηγορώντας την Χίροου για απιστία

18. Bram Stoker’s Dracula (1992)

Σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Το σενάριο έγραψε ο ίδιος μαζί με τον Τζέιμς Β. Χαρτ και είναι βασισμένο στο βιβλίο Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ. Ο Κιάνου Ριβς εντυπωσίασε συμμετέχοντας σε ένα πλούσιο καστ με τους Γκάρι Όλντμαν, Γουϊνόνα Ράιντερ και Άντονι Χόπκινς.

Ο Βλαντ Ντράκουλα, μέλος του Τάγματος των Δραγόνων, επιστρέφει στο σπίτι του μετά τη νίκη του εναντίον των Τούρκων. Η σύζυγός του, Ελιζαμπέτα, αυτοκτόνησε και γεμάτος θυμό, ο Ντράκουλα γκρεμίζει το παρεκκλήσι του και ορκίζεται στο θεό ότι θα αναστηθεί από τον τάφο για να πάρει εκδίκηση για το θάνατο της

17. My Own Private Idaho (1991)

Ταινία-σταθμός που σε μεγάλο βαθμό βασίστηκε σε έργα του Ουίλλιαμ Σαιξπηρ και που ο Κιάνου συμπρωταγωνιστεί με τον κολλητό του Ρίβερ Φοίνιξ που «έφυγε» σε ηλικία μόλις 23 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Το Δικό μου Αϊντάχο έκανε επίσημη πρεμιέρα στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και έλαβε κυρίως θετικά σχόλια από τους κριτικούς. Η ταινία σημείωσε μέτρια οικονομική επιτυχία, αποφέροντας συνολικά εισπράξεις άνω των 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων στην Βόρεια Αμερική, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

16. Something’s Gotta Give (2003)

Ο Χάρι Σάνμπορν είναι ένας πλούσιος ιδιοκτήτης δισκογραφικής εταιρείας που κάνει σχέσεις μόνο με γυναίκες κάτω των 30, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας του κοπέλας, Μάριν Κλάιν.

Οι δυο τους πηγαίνουν με αυτοκίνητο στο παραλιακό σπίτι της μητέρας της στο Χάμπτονς, περιμένοντας να είναι μόνοι.

Ωστόσο, η μητέρα της, μια θεατρική συγγραφέας που ονομάζεται Έρικα Μπάρι και η αδερφή της Ζόι φτάνουν απροσδόκητα.

15. Street Kings (2008)

Ένας βετεράνος αστυνομικός του Λος Άντζελες, βρίσκεται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή κι ενοχοποιείτα για τη δολοφονία ενός συναδέλφου του.

14. The Devil’s Advocate (1997)

Ενας χαρισματικός νεαρός δικηγόρος ξεκινά να εργάζεται σε μια μεγάλη εταιρεία. Καθώς η γυναίκα του στοιχειώνεται από τρομακτικά οράματα, ο δικηγόρος αρχίζει σιγά-σιγά να συνειδητοποιεί ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δεν είναι αυτό που φαίνεται και είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Διάβολος.

13. Destination Wedding (2018)

Η Λίντσεϊ και ο Φρανκ συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα αεροδρόμιο και οι κουβέντες που ανταλλάσσουν είναι αρκετές για να δημιουργηθεί από την πρώτη κιόλας στιγμή ανάμεσά τους αμοιβαία αντιπάθεια. Καθώς θα αναγκαστούν να ταξιδεύουν δίπλα δίπλα, θα ανακαλύψουν σύντομα πως έχουν τον ίδιο προορισμό: τον γάμο του πρώην της Λίντσεϊ και θετού αδελφού του Φρανκ.

12. Constantine (2005)

Ο Τζον Κόνσταντιν έχει το χάρισμα να βλέπει τους δαίμονες να περιφέρονται ελεύθεροι στη γη και σκοπεύει να τους στείλει πίσω στην κόλαση. Όταν συναντά στο δρόμο του μια απελπισμένη αστυνομικό που του ζητά βοήθεια για το μυστηριώδη θάνατο της δίδυμης αδελφής της, τότε οι Πύλες της Κολάσεως ανοίγουν για ένα τρομερό πόλεμο.

11. The Gift (2000)

Η Άνι Ουίλσον διαθέτει το χάρισμα να βλέπει οράματα και να «διαβάζει» το μέλλον. Η εξαφάνιση μιας νεαρής κοπέλας αναγκάζει τις αρχές να στραφούν σε εκείνη για βοήθεια.

10. A Scanner Darkly (2006)

Ο μυστικός αστυνομικός Bob Arctor είναι αναγκασμένος να κατασκοπεύει τους φίλους του. Όταν του ζητούν να παρακολουθήσει τον ίδιο του τον εαυτό, ένα εφιαλτικό ταξίδι στο παράλογο ξεκινά, όπου οι ταυτότητες και η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν μπορούν να αποκωδικοποιηθούν.

9. Johnny Mnemonic (1995)

Ο Φυγάς του Μέλλοντος είναι Καναδέζικο-Αμερικάνικο κυβερνοπάνκ θρίλερ δράσης, σε σκηνοθεσία Ρομπέρ Λόνγκο.

Ο Keanu Reeves υποδύεται τον ομότιτλο χαρακτήρα, έναν άντρα με κυβερνητικό εγκεφαλικό εμφύτευμα σχεδιασμένο για αποθήκευση πληροφοριών.

Η ταινία απεικονίζει την δυστοπική ιδέα του Γκίμπσον για το μέλλον, με την κυριαρχία του κόσμου από μεγάλες επιχειρήσεις και με ισχυρές επιρροές από την Ανατολική Ασία.

8. Man of Tai Chi (2013)

Το Man of Tai Chi είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Keanu Reeves ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του κακού.

Ο Tiger Chen υποδύεται έναν νεαρό γνώστη του Tai Chi που μπλέκει, από οικονομική ανάγκη, σε μια παράνομη επιχείρηση μονομάχων. Θα θυσιάσει τα ιδανικά του και θα μάθει να σκοτώνει;

7. River’s Edge (1986)

Ενας νεαρός δολοφονεί τη φίλη του και οι συμμαθητές του διχάζονται αν θα πρέπει να τον προστατέψουν ή όχι.

6. Bill & Ted’s Bogus Journey (1991)

Ο κόσμος στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον αποτελεί μια αληθινή ουτοπία, χάρη στους στίχους του Μπίλ και Τέντ, δύο απλοϊκών ρόκερ του 20ου αιώνα. Ομως ένας υποψήφιος τύραννος, στέλνει στο παρελθόν(το δικό μας παρόν) δύο ρομπότ σωσίες των Μπίλ και Τέντ με σκοπό να τους σκοτώσουν και να αλλάξει η ροή της ιστορίας.

Νεκροί πλέον, οι Μπίλ και Τέντ πρέπει να δραπετεύσουν κυριολεκτικά από του Χάρου τα δόντια, να συναντήσουν το Θεό, να επιστρέψουν στη γη των ζωντανών ώστε να νικήσουν τα σατανικά ρομπότ.

5. Point Break (1991)

Συμμορία ληστών στο Λος Άντζελες διαπράττει τα εγκλήματά της φορώντας μάσκες τεσσάρων πρώην προέδρων της Αμερικής. Το FBI πιστεύει πως τα μέλη της είναι ίσως surfers και γι αυτό το λόγο στέλνει ένα νεαρό μυστικό πράκτορα, τον Johnny Utah, να πλησιάσει τους surfers και να μαζέψει πληροφορίες.

4. John Wick: Chapter 4 (2023)

Το John Wick είναι το γνωστό και εμβληματικό αμερικανικό νεο-νουάρ franchise πολυμέσων δράσης που δημιουργήθηκε από τον Ντέρεκ Κόλσταντ και ακολουθεί τον Τζον Γουίκ, έναν πρώην πληρωμένο δολοφόνο ο οποίος αναγκάζεται να επιστρέψει στον κόσμο του εγκλήματος.

3. The Matrix (1999)

Και φυσικά...Το Matrix!

Ενα μέλλον στο οποίο ο κόσμος όπως τον ξέρει ο άνθρωπος είναι το Matrix, μια εικονική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε και συντηρείται από νοήμονες μηχανές προκειμένου να κατευνάσει, υποτάξει και εκμεταλλευτεί τον ανίδεο ανθρώπινο πληθυσμό ως πηγή ενέργειας, με την υποχρεωτική σύνδεση του στο Matrix μέσω μοσχευμάτων.

Περιέχει πολυάριθμες αναφορές στις υποκουλτούρες του κυβερνοπάνκ και των χάκερ, φιλοσοφικές και θρησκευτικές ιδέες, μεσσιανισμό και καρτεσιανισμό,αλλά και σωκρατικό και πλατωνικό ιδεαλισμό.

Επίσης, δανείζεται στοιχεία της Πλατωνικής Αλληγορίας του Σπηλαίου του Πλάτωνα.

Το 2012 η ταινία χαρακτηρίστηκε από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών.

2. Speed (1994)

Η ταινία ακολουθεί έναν αστυνομικό του Λος Άντζελες που προσπαθεί να σώσει τους επιβάτες ενός λεωφορείου, στο οποίο έχει τοποθετηθεί βόμβα προγραμματισμένη να εκραγεί αν το λεωφορείο χαμηλώσει ταχύτητα ή κάποιος από τους επιβάτες προσπαθήσει να δραπετεύσει.

1. John Wick (2014)

Στην κορυφή φυσικά ο απόλυτος, όπως φάνηκε από το hype, χαρακτήρας ταινίας δράσης, John Wick με τον Keanu να θεωρείται πως δίνει το απόλυτο ρεσιτάλ στο τέταρτο κεφάλαιο της παραγωγής που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2014.

