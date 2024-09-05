Στέλλα Δημητρίου: Εβδομάδα προσαρμογής για τους γιους της στο πρώτο σχολείο

Η πρώτη μέρα που αφήνεις το παιδί σου στο σχολείο, μακριά από εσένα και το σπίτι σας, με ξένους ανθρώπους είναι σίγουρα για όλους τους γονείς μια γλυκόπικρη μέρα και όχι και τόσο αβίαστη.

Από τη μία η συγκίνηση που βλέπεις το πιτσιρίκι σου να μεγαλώνει και να κατακτά νέες εμπειρίες και από την άλλη το άγχος της προσαρμογής. Όχι μόνο των παιδιών, όλων των πλευρών.

Και αυτό ακριβώς ζει από τη Δευτέρα η Στέλλα Δημητρίου που τα δίδυμα αγόρια της, τον Σωτήρη και τον Νικόλα, λίγο πριν κλείσουν τα 2 ξεκίνησαν στο πρώτο τους σχολείο. Νηπιαγωγείο.

Και η τρισευτυχισμένη μαμά φυσικά τα πήγε η ίδια και όπως συνηθίζεται δεν απομακρύνθηκε πολύ για να είναι stand by για οτιδήποτε χρειαστεί. Εξάλλου η πρώτη εβδομάδα συνήθως δεν είναι για όλες τις ώρες.

«Πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο χθες!! Εβδομάδα προσαρμογής … ο θεός Βοηθός. ( η ψυχούλα μου το ξέρει) Καλή επιτυχία αστεράκια μου!!» έγραψε η ίδια η περήφανη μαμά.

