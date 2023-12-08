The Doctor, του Robert Icke στο Αμφι-Θέατρο

Το καθηλωτικό έργο «The Doctor» μάς συστήνει τον φετινό χειμώνα η Κατερίνα Ευαγγελάτου, στο Αμφι-Θέατρο, σε μια παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως». Το αριστούργημα του Robert Icke που ύμνησαν οι Times, ο Guardian, ο Telegraph και οι Financial Times και έσπασε τα ταμεία στο West End του Λονδίνου, αποτελεί ένα πανέξυπνο, σύγχρονο θεατρικό θρίλερ το οποίο εστιάζει στον διάλογο επάνω σε κρίσιμα θέματα της σύγχρονης εποχής, με τρόπο που προκαλεί τα όρια της αντίληψης ακόμη και των ίδιων των θεατών: την ηθική της έμφυλης και φυλετικής ταυτότητας, των κοινωνικών προνομίων, της θρησκείας, της ψυχικής υγείας και της σεξουαλικότητας.

Τετάρτη & Κυριακή 19:00, Πέμπτη 20:30, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 17:30 & 21:15

14-20€

Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, Ανδριανού 111, Πλάκα

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο Christmas Theater

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται στο Christmas Theater για μια συναυλία – γιορτή. Μαζί με τις αγαπημένες ερμηνεύτριες Γιώτα Νέγκα, Ιουλία Καραπατάκη και Βίκυ Καρατζόγλου θα ενώσει σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, όπου όλα χωράνε κι όλα δένουν αρμονικά. Η συναυλία στο Christmas Theater θα περιέχει τα πιο αγαπημένα τραγούδια από το ρεπερτόριό του σε νέες διασκευές και ερμηνείες των εκλεκτών καλεσμένων του. Κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδοποιού θα φωτιστούν ξανά με τις τρεις ξεχωριστές γυναικείες φωνές και κάποια απροσδόκητα ντουέτα. Θα περιέχει επίσης και μικρά επιλεγμένα στιγμιότυπα από τις ενάρξεις της αγαπημένης μουσικής εκπομπής.

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στις 21:00

12-48€

Christmas Theater, Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

«Η εποχή της αγάπης» στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου

Ο συνθέτης Απόλλων Κουσκουμβεκάκης και οι ερμηνεύτριες Μαρούλα Κασκαβέλη και Χριστίνα Γκόλια παρουσιάζουν ένα γοητευτικό αφιέρωμα στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι. Μαζί τους ο Ζαχαρίας Τσίχλας στο πιάνο και η Ροδούλα Χαντζή στο φλάουτο. Οι τρυφερές ερμηνείες, οι έντεχνες ενορχηστρώσεις και ο ευγενικός ήχος των κλασικών οργάνων υπόσχονται μια ξεχωριστή βραδιά.

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στις 21:00

10-15€

Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου, Πέτρου Κόκκαλη 1, Αθήνα

