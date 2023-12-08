Ο Ανδρέας Φουρλής που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι, παίρνει θέση μάχης και είναι έτοιμος να εξοντώσει τους 96 ενεργούς αντιπάλους του!

Ο 22χρονος μάγειρας προτιμά να παίξει εκ του ασφαλούς και για αυτό τον λόγο χρησιμοποιεί από την αρχή τις βοήθειες που έχει στη διάθεση του. Κατά πόσο η... ασφάλεια θα τον οδηγήσει στη νίκη;

Ανδρέας Ακαρέπης

Μετά από νέα κλήρωση, ο Ανδρέας Ακαρέπης που κάθεται στη θέση 18 αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Εργάζεται ως προγραμματιστής σε μεγάλη εταιρεία και έχει εξειδίκευση την τεχνητή νοημοσύνη. Η εμπειρία του σε αυτόν τον τομέα θα τον βοηθήσει να χρησιμοποιήσει σωστά τα «όπλα» - βοήθειες που του δίνονται στο παιχνίδι;

Ανδρέας Φουρλής

Πηγή: skai.gr

