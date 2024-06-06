Η πολυπόθητη επιστροφή των «Peaky Blinders» είναι γεγονός καθώς η πολυαναμενόμενη ταινία που θα κλείσει τον κύκλο της ιστορίας πρόκειται να ξεκινήσει γυρίσματα σε λίγο καιρό.

Στην παραγωγή του Netflix επιστρέφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι ως πρωταγωνιστής «Τόμι Σέλμπι», ο οποίος θα εκτελεί και χρέη παραγωγού, ενώ στη σκηνοθετική καρέκλα θα βρίσκεται ο Τομ Χάρπερ. Μάλιστα, η διάσημη πλατφόρμα μοιράστηκε μια φωτογραφία στα social media, αποκαλύπτοντας την πρώτη σελίδα του σεναρίου με τα βασικά στοιχεία της ταινίας.﻿

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA — Netflix (@netflix) June 4, 2024

«Φαίνεται ότι ο Τόμι δεν είχε τελειώσει μαζί μου. Είναι πολύ ευχάριστο να ξανασυνεργάζομαι με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ για την κινηματογραφική εκδοχή του Peaky Blinders. Αυτό είναι για τους θαυμαστές» δήλωσε ο Κίλιαν Μέρφι στο Deadline.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας αναμένονται να ξεκινήσουν εντός του 2024, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ιστορία θα λαμβάνει χώρα την πολυτάραχη περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

