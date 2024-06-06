«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Ιδιαίτερες συνταγές για special πιάτα- Δείτε το trailer

Η Μυρτιάννα και η Εβίτα συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους στα special επεισόδια της Μαμάς και μέχρι στιγμής έχουν συνολικά επτά νίκες. Ο Μάρκος τις υποδέχεται και πάλι στην κουζίνα και δίνει το σύνθημα για τη special μαγειρική μονομαχία με αντίπαλες, τις φίλες Χριστιάννα και Ειρήνη.

Η Μυρτιάννα και η Εβίτα παραδέχονται πως στα παλαιότερα επεισόδια, η κριτική του Έκτορα τις πείσμωσε. Πλέον, θέλουν να ανατρέψουν αυτή την εικόνα και να γίνουν οι «πρωταθλήτριες» της σεζόν. Η Εβίτα μαγειρεύει «ψητό καλαμάρι με πέστο μυρωδικών πάνω σε πατατοσαλάτα» και η Μυρτιάννα μένει πολύ ευχαριστημένη από το τελικό αποτέλεσμα. Αφού ρίξουν

τον απαραίτητο χορό μετά το τέλος της διαδικασίας, περιμένουν την κριτική του σεφ, ελπίζοντας στα θετικά του σχόλια.

Οι κολλητές φίλες που θα σταθούν απέναντί τους έχουν κερδίσει 4.000 ευρώ σε παλαιότερα επεισόδια της Μαμάς. Ο Μάρκος μαθαίνει τα τελευταία νέα τους -επαγγελματικά και προσωπικά- και στη συνέχεια παρακολουθεί την προσπάθεια της Ειρήνης να ετοιμάσει «τορτίγιες με κοτόπουλο και σος pico de gallo», ακολουθώντας τις οδηγίες της Χριστιάννας. Θα καταφέρουν

να ανακόψουν το σερί νικών του αντίπαλου ζευγαριού;

