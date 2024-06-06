Ελίζαμπεθ Κοστέλο: Η νέα παράσταση του Krzysztof Warlikowski έρχεται στην Πειραιώς 260

«Ελίζαμπεθ Κοστέλο. Επτά μαθήματα και πέντε παραβολές». Η παράσταση του Κριστόφ Βαρλικόφσκι, βασισμένη στα έργα «Ελίζαμπεθ Κοστέλο, Ένας αργός άνθρωπος» και «Moral Tales» του Κουτσί, παρουσιάζεται, 5-7 Ιουνίου, στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2024. Η Ελίζαμπεθ Κοστέλο δεν είναι απλώς ένας επινοημένος λογοτεχνικός χαρακτήρας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το καλλιτεχνικό alter ego του Κουτσί: μιλάει εξ ονόματός του και υφίσταται την κριτική και την οργή των αναγνωστών και των επικριτών του. Σύμφωνα με τον Κουτσί, η Ελίζαμπεθ Κοστέλο εισβάλλει στη φαντασία του και στα γραπτά του, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τη δική του φωνή για να μιλήσει για τη φιλοσοφία, το περιβάλλον, για κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα, ή να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την κακοποίηση των ζώων, την κοινωνική αδικία και τον αποκλεισμό των ηλικιωμένων και των αναπήρων. Είναι κάτι σαν φάντασμα, που επιστρέφει διαρκώς για να στοιχειώσει τον δημιουργό της.

Παίζουν: Mariusz Bonaszewski, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Ewa Dałkowska κ.ά.

Παραστάσεις: 5-7 Ιουνίου 2024. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 19:00.

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: www.aefestival.gr.

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900. http://aefestival.gr

«4 ΕΝΑ», της Κυριακής Νασιούλα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το νέο έργο της Κυριακής Νασιούλα, «4 ΕΝΑ». Η χορογράφος, μετά την παρουσίαση του «Loom» στο υποσκήνιο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το 2022 με την ομάδα της GesamtAtelier, μας μεταφέρει στον κόσμο του «4 ΕΝΑ», μόνο για 4 παραστάσεις στις 6, 7 και 8 Ιουνίου. Συνεχίζοντας τη διεπιστημονική της έρευνα, σε συνεργασία με τη Δρ. Μαρία Καρόγλου και με καλλιτεχνικό συνεργάτη τον Αργύρη Αγγελή, αυτή τη φορά μάς συστήνει ένα εργαστήριο σωμάτων, μία συνάρτηση χορού και επιστήμης, όπου τα στοιχεία της φύσης καταλαμβάνουν την αίθουσα της Κεντρικής Σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Παίζουν: Ιωάννα Καρατέγου, Τάσος Νίκας, ΕβίνηΠαντελάκη, Θάνος Ραγκούσης

Παραστάσεις: Πέμπτη 6/7, Παρασκευή 7/7 και Σάββατο 8/7 στις 21:00.

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς. Τηλ: 210 41 43 310

O Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται ζωντανά την Πέμπτη 6 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, για μια μοναδική συναυλία. Ευαίσθητος, επικοινωνιακός, εκρηκτικός και αυθόρμητος και κυρίως χαρισματικός τραγουδοποιός με μεγάλες συναυλίες, αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, 14 πετυχημένους δίσκους και πολλές σημαντικές συνεργασίες. Η συναυλία στο Θέατρο Βράχων, θα έχει όλα αυτά που χαρακτηρίζουν πια τις συναυλίες του Μίλτου: δυναμισμό, συγκίνηση και αυθορμητισμό.

Πέμπτη 6/6, 21:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 18€ | Προπώληση: 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Νεαπόλεως 58, Βύρωνας. Τηλέφωνο: 2107609350

Thirsty: Ατομική έκθεση της Μαρίας Ιωάννου στην γκαλερί The Breeder

H γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Μαρίας Ιωάννου στην γκαλερί, με τίτλο «Thirsty». Ο Andrew Berardini σκιαγραφεί τις σχέσεις και τις δυναμικές που αναπτύσσονται στην καινούρια σειρά ζωγραφικών έργων της: «Η Μαρία Ιωάννου ζωγραφίζει οικείες στιγμές πλασμένες από χρώμα, πάντα με έναν ψίθυρο αποστασιοποίησης. Συχνά απογυμνωμένα από τα εύκολα σημαίνοντα, τα σώματα αυτά θα μπορούσαν να περάσουν νωχελικά στο εικονικό, στο αφηρημένο, σε κάποια πλατωνική έννοια, αλλά το βάρος και η σκιά των καμπυλών τους, η δύναμη της σάρκας τους αποτελείται από ελάχιστη μόνο χρωστική ουσία. Απόλυτα αληθινά, χωρίς να πέφτουν με τα μούτρα στη σκληρή λάμψη του φωτορεαλισμού».

Εγκαίνια: Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, 7-9 μ.μ.

Διάρκεια Έκθεσης: 6 Ιουνίου – 31 Αυγούστου 2024

Ωράριο: Τρίτη – Παρασκευή 11π.μ.- 7μμ. Σάββατο 11π.μ.-5μ.μ.

Γκαλερί The Breeder, Ιάσονος 45, Αθήνα. Τηλέφωνο: +30 210 3317527

