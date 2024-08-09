Τάνια Μπρεάζου για Γιώργο Αμούτζα: «Υπήρχε απίστευτη χημεία μεταξύ μας»

Αξέχαστο θα μείνει το φετινό J2US στην Τάνια Μπρεάζου και τον Γιώργο Αμούτζα καθώς μπορεί να μην κέρδισαν το παιχνίδι αν και έφτασαν στον τελικό, κέρδισαν όμως ο ένας τον άλλον.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός γνωρίστηκαν όταν ο Νίκος Κοκλώνης είχε τη φαεινή, όπως αποδείχτηκε, ιδέα να τους κάνει ζευγάρι coach-διαγωνιζόμενου στον τελευταίο κύκλο του J2US και δεν έτυχε, πέτυχε.

Πολύ γρήγορα άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν μαζί αλλά οι ίδιοι δεν έλεγαν κουβέντα για αυτό το θέμα και σε γενικές γραμμές ήταν πολύ προσεχτικοί ακόμα και στα Social Media τους.

Ο καιρός όμως πέρασε, οι δυο τους παραμένουν φουλ ερωτευμένοι και πλέον δεν νιώθουν πως χρειάζεται να το κρύψουν πια. Έτσι η Τάνια Μπρεάζου στη συνέντευξη που έδωσε στο OK που κυκλοφορεί μιλάει ανοιχτά για τον Γιώργο της και το πώς γεννήθηκε ο έρωτας αυτός.

«Παρότι υπήρχε απίστευτη χημεία μεταξύ μας, επιθυμούσαμε να προστατεύσουμε αυτό που γεννιόταν. Κι εμείς ακόμα ανακαλύπταμε ο ένας τον άλλο με τον πιο αθώο και τρυφερό τρόπο. Δεν θελήσαμε να το "φωνάξουμε" κι ούτε είχαμε κάποια τέτοια ανάγκη. Όταν γεννιέται κάτι τόσο όμορφο και σπάνιο, έχεις την ανάγκη να το προστατεύσεις» είπε αρχικά η Τάνια Μπρεάζου και συνέχισε:

«Ένα από αυτά που με έφεραν κοντά στον Γιώργο είναι το ότι από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, τον θαύμασα για την τεράστια ποιότητα που έχει ως άνθρωπος, αλλά και ως καλλιτέχνης.

Το πόσο ταπεινό και ταυτόχρονα πόσο χαρισματικό πλάσμα είναι.

Με εντυπωσίασαν το ότι έχουμε κοινά στον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή, στο πώς αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, ότι μοιάζουμε και έχουμε τις περισσότερες φορές τις ίδιες απόψεις, η παιδικότητα και αυθορμητισμός μας, η αγάπη και ο σεβασμός απέναντι στην τέχνη μας και το γεγονός ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε και θέλουμε τα ίδια πράγματα»

