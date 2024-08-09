Βασιλική Τρουφάκου: Παιχνίδια με τον γιο της στην πισίνα!

Σχεδόν 2,5 μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που η Βασιλική Τρουφάκου έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί, τον γιο της. Έχοντας ολοκληρώσει τα γυρίσματα του "Famagusta" η ηθοποιός αφοσιώθηκε πλήρως στο αγοράκι της απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της νέας πραγματικότητας της ζωής της. Μιας πραγματικότητας που είναι γεμάτη από ευτυχισμένες στιγμές.

Και πλέον που ο μικρούλης ξεπετάχτηκε λίγο αρχίσαν και τις μικρές εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς. Πρώτη τους στάση το χωριό της Βασιλικής για οικογενειακές μίνι διακοπές και πλέον βρίσκονται στην Εύβοια λίγο πριν η μαμά Βασιλική επιστρέψει πλήρως στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς "Ο Γιατρός".

Προς το παρόν έγινε η φωτογράφηση των πρωταγωνιστών και κάποια Promo teasers, αλλά σύντομα όλοι επιστρέφουν για γυρίσματα.

Σαν να μη γέννησε ποτέ η Βασιλική Τρουφάκου, με τον γιο της αγκαλιά κι ένα πολύχρωμο μπικίνι, χαλαρώνει και δεν σταματάει να χαμογελάει. Και πολύ χαιρόμαστε που μοιράζεται τη χαρά της με τον κόσμο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.