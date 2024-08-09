Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βασιλική Τρουφάκου: Παιχνίδια με τον γιο της στην πισίνα!

Μαμά και γιος σε τρυφερές στιγμές

Βασιλική Τρουφάκου: Παιχνίδια με τον γιο της στην πισίνα!

Σχεδόν 2,5 μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που η Βασιλική Τρουφάκου έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί, τον γιο της. Έχοντας ολοκληρώσει τα γυρίσματα του "Famagusta" η ηθοποιός αφοσιώθηκε πλήρως στο αγοράκι της απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της νέας πραγματικότητας της ζωής της. Μιας πραγματικότητας που είναι γεμάτη από ευτυχισμένες στιγμές.

Και πλέον που ο μικρούλης ξεπετάχτηκε λίγο αρχίσαν και τις μικρές εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς. Πρώτη τους στάση το χωριό της Βασιλικής για οικογενειακές μίνι διακοπές και πλέον βρίσκονται στην Εύβοια λίγο πριν η μαμά Βασιλική επιστρέψει πλήρως στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς "Ο Γιατρός".

Προς το παρόν έγινε η φωτογράφηση των πρωταγωνιστών και κάποια Promo teasers, αλλά σύντομα όλοι επιστρέφουν για γυρίσματα.

Σαν να μη γέννησε ποτέ η Βασιλική Τρουφάκου, με τον γιο της αγκαλιά κι ένα πολύχρωμο μπικίνι, χαλαρώνει και δεν σταματάει να χαμογελάει. Και πολύ χαιρόμαστε που μοιράζεται τη χαρά της με τον κόσμο.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασιλική Τρουφάκου WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark