Euphoria: Η απάντηση της Hunter Schafer για το αν θα βγει 3η σεζόν

Η ηθοποιός Hunter Schafer, η οποία ενσαρκώνει τη Jules στη δημοφιλή σειρά "Euphoria" του HBO, μίλησε πρόσφατα για το μέλλον της σειράς στο podcast «Call Her Daddy». Αν και οι θαυμαστές της σειράς περιμένουν με αγωνία νεότερα σχετικά με την τρίτη σεζόν εδώ και δύο χρόνια, φαίνεται πως ακόμη και οι ίδιοι οι ηθοποιοί δεν έχουν καμία ενημέρωση για το αν θα υπάρξει συνέχεια. Όπως ανέφερε η Schafer, «δεν έχει ιδέα τι θα συμβεί με την τρίτη σεζόν».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο podcast, η Schafer δήλωσε: «Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, μπορείτε πραγματικά να ρωτήσετε όλο το cast, κανείς δεν γνωρίζει».

Παρά τις αμφιβολίες της Schafer, η Francesca Orsi, εκτελεστική αντιπρόεδρος του προγραμματισμού του HBO και υπεύθυνη για τις δραματικές σειρές και ταινίες του καναλιού, δήλωσε ότι τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2025. «Είμαι ενθουσιασμένη που είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την παραγωγή του Euphoria τον Ιανουάριο. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι με τη δημιουργική μας συνεργασία με τον Sam και αυτό το απίστευτο καστ», ανέφερε η Orsi, προσθέτοντας ότι η ομάδα του HBO «ανυπομονεί να ζωντανέψει αυτή τη νέα σεζόν του Euphoria για τους θαυμαστές».

Στη συνέχεια, η Schafer αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που περνάει ακόμα λόγω της απώλειας του συναδέλφου της, Angus Cloud, και του παραγωγού της σειράς, Kevin Turen. «Αν επιστρέψουμε, θα είναι δύσκολο», σημείωσε. «Νομίζω ότι όλοι νιώθουν προσμονή για το αν θα κάνουμε την τρίτη σεζόν. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο μπορούμε να το διοχετεύσουμε ώστε να γίνει μια όμορφη τρίτη σεζόν, αν συμβεί τελικά, αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι σοκαρισμένοι».

Ο Kevin Turen έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2023 από «καρδιακή δυσλειτουργία», ενώ ο Angus Cloud πέθανε τον Ιούλιο του 2023 σε ηλικία 25 ετών από «τυχαία υπερβολική δόση» κοκαΐνης, μεθόδου και φαιντανύλης.

