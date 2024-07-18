Για τις νέες συνθήκες στη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον πατέρα του παιδιού της, το φλερτ και την προσαρμογή στο να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί μίλησε η Μαριλού Κατσαφάδου.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για όλα ξεκινώντας από την προβολή της σειράς «Σέρρες» στο Netflix.

«Σκέφτηκα ότι ανοίγω Netflix και βλέπω τον εαυτό μου και λέω: τι τέλειο; Δεν μπήκα στη διαδικασία το να φτάσω εξωτερικό, Όσκαρ και «thank you». Πιο μικρή έχω προβάρει πώς είναι να παίρνω Όσκαρ. Θα ήθελα να βρεθώ σε μια τέτοια φάση. Με ενδιαφέρει να περνάω ωραία στη ζωή μου και στη δουλειά μου.

Είναι ωραίο να ακούς ωραία λόγια αλλά μια που στα λένε, μια που ξεχνιούνται. Μου αρέσει να κάνω ωραίες δουλειές και να περνάω καλά» είπε η Μαριλού Κατσαφάδου και συνέχισε αποκαλύπτοντας πως τελικά θα γίνει δεύτερη σεζόν:

«Θα γίνει δεύτερος κύκλος στις «Σέρρες». Ήξερα ότι είχαν «παγώσει» αλλά τώρα κάπως έχει αρχίσει. Ο Γιώργος Καπουτζίδης το έχει γράψει. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι τόσο έξυπνος, λαμπερός, ευγενικός, να σε περιποιηθεί, να σε κάνει να νιώσεις καλά. Όταν σκέφτομαι τον Γιώργο δεν μου έρχεται κάποιο ελάττωμά του».

Ενώ μίλησε και για τη ζωή της μετά τον χωρισμό:

«Είσαι μόνη σου, μεγαλώνεις ένα παιδί και σαφώς πρέπει να είσαι καλά. Δεν σταματάει το φλερτ στη ζωή γενικότερα. Αυτό μας κάνει να είμαστε ζωντανές και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με υγεία. Στην παιδική χαρά δεν είναι ανοιχτές οι κεραίες μου, εκεί είμαι η μάνα, δεν καταλαβαίνω τίποτα».

