Πολύ έντονα είχε κυκλοφορήσει μετά το Πάσχα η φήμη που ήθελε τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα να βρίσκονται σε διαδικασία χωρισμού και διαζυγίου. Φήμη που είχε διαψευστεί από το κοντινό τους περιβάλλον αλλά πλέον και από τους ίδιους.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε και μίλησε στον Αστέρη Κασιμάτη στο OK που κυκλοφορεί και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

-Πώς προέκυψαν τον τελευταίο καιρό οι φήμες ότι χωρίζετε;

Στράτος: «Όλα αυτά τα χρόνια είχαν συνηθίσει να μας βλέπουν συνέχεια μαζί σε όλα τα events. Και αυτό ξαφνικά σταμάτησε. Υπήρχαν όμως λόγοι. Η μαμά της Σοφίας έκανε φέτος ένα χειρουργείο και το Πάσχα παρουσίασε κάποιες επιπλοκές.

Η Σοφία πήγε κοντά της στη Θεσσαλονίκη για να την προσέχει. Εγώ από την άλλη είχα να πάω σε έναν γάμο στην Κρήτη. Επειδή τότε ανεβάσαμε φωτογραφίες στο Instagram από διαφορετικά μέρη, αμέσως βγήκε η φήμη ότι χωρίζουμε.

Το Instagram δεν είναι φερέγγυο. Βγήκε ένα λανθασμένο συμπέρασμα. Γράφτηκε σε μια εφημερίδα και κυκλοφόρησε σε όλα τα sites. Ξέρεις, είμαι τόσα χρόνια στον καλλιτεχνικό χώρο και έχω δει πολλές φορές να βγαίνουν αναλήθειες».

-Σας ενόχλησε;

Στράτος: «Όχι. Ωστόσο κάποιοι δικοί μας άνθρωποι στενoχωρήθηκαν, τηλεφωνούσαν και με ρωτούσαν: «Όλα καλά με τη Σοφία;». Ακόμα συμβαίνει αυτό. Διαδόθηκε το ψέμα. Είμαστε ένα ζευγάρι με τα πάνω και τα κάτω του, αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε τον χωρισμό.

Ακόμα και εκείνη την περίοδο των δύο χρόνων που πέρασα κατάθλιψη. Η Σοφία τότε ζορίστηκε κάπως. Στην αρχή αντέδρασε με τη λογική, αλλά δεν μπορούσε να αντιληφθεί πόσο σοβαρό είναι. Ούτε εγώ μπορούσα.

Αλλά κατανόησα πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Ακόμα και στο πένθος πρέπει να βιώσεις όλα τα στάδιά του. Εγώ όταν έχασα τη μητέρα μου, καταπίεσα όλα τα συναισθήματά μου λόγω της δουλειάς».

Σοφία: «Μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει, αλλά την αλήθεια μόνο εμείς την ξέρουμε. Ήμασταν ενωμένοι στο σαλόνι του σπιτιού μας, και μάλιστα γελούσαμε διαβάζοντας αυτά τα δημοσιεύματα. Και στην τελική ό,τι συμβαίνει σε μια σχέση θα φανεί αργά η γρήγορα.

Από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε με τον Στράτο είμαστε ανοιχτοί με τον κόσμο. Οπότε ό,τι κι αν συνέβαινε μεταξύ μας θα το μοιραζόμασταν. Ποτέ δεν θα αφήναμε κάτι αναπάντητο να πλανάται».

