Λασκαράκη και Σουλτάτος το ‘καψαν χθες βράδυ στη Βίσση

Στη sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο βρέθηκαν χθες το βράδυ η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος.

Το ζευγάρι, που κάθε καλοκαίρι το περνάει στην Κρήτη, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο γνωστός σεφ, βρήκε ευκαιρία να το ρίξει λίγο έξω και μάλιστα σε μια συναυλία που άφησε εποχή. Η Άννα ήταν σε μεγάλα κέφια, ο κόσμος από κάτω ακόμα περισσότερο. Και όλοι πέρασαν αξέχαστα.

