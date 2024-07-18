Λογαριασμός
Λασκαράκη και Σουλτάτος το ‘καψαν χθες βράδυ στη Βίσση

Μια βραδιά που θα θυμούνται καιρό πέρασαν χθες στο Ηράκλειο

Στη sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο βρέθηκαν χθες το βράδυ η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος.

Το ζευγάρι, που κάθε καλοκαίρι το περνάει στην Κρήτη, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο γνωστός σεφ, βρήκε ευκαιρία να το ρίξει λίγο έξω και μάλιστα σε μια συναυλία που άφησε εποχή. Η Άννα ήταν σε μεγάλα κέφια, ο κόσμος από κάτω ακόμα περισσότερο. Και όλοι πέρασαν αξέχαστα.

