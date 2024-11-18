Μαριέττα Χρουσαλά: Γύρισε από το Μονακό και στόλισε δέντρο υπερπαραγωγή!

Στο Μονακό βρέθηκε για λίγες ημέρες η Μαριέττα Χρουσαλά καθώς είχε αναλάβει να παρουσιάσει την σπέσιαλ εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Έλληνες του Μονακό για να τιμήσουν τους Ολυμπιονίκες μας παρουσία του Πρίγκηπα Αλβέρτου σε μια συγκινητική βραδιά.

Και αφού το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία, επέστρεψε για να ετοιμάσει στο σπίτι για τα Χριστούγεννα. Με τρία μικρά παιδιά, που όπως όλα τα παιδιά τρελαίνονται για την ατμόσφαιρα των γιορτών, η Μαριέττα κάθε χρόνο, όπως έκανε κι η ίδια ως παιδί με τον αδερφό της, μάζεψε όλη την οικογένεια και στόλισαν μαζί το Χριστουγεννιάτικο δέντρο τους που το λες και υπερπαραγωγή.

Πανήψηλο και εντυπωσιακό και γεμάτο χρωματιστά στολίδια και φώτα. Και μια πεταλούδα που δεν κολλάει αλλά είμαστε σίγουροι πως μάλλον είναι το αγαπημένο στολίδι του κοριτσιού τους. Εντυπωσιακό. Φυσικά το χαίρεται και η ίδια. Κι αν και συνήθως κάπου ταξιδεύουν οικογενειακώς για τις γιορτές το σπίτι πρέπει και θέλουν να είναι στολισμένο. Job done.

