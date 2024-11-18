Η Klavdia είναι από τα παιδιά που ξεχώρισαν από το The Voice Of Greece, όταν το 2018 έφτασε ως τον τελικό με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου με την οποία και έχει σχεσεις ως και σήμερα. Δεν βρέθηκε στο στούντιο του talent show όμως για εκείνη.

Ο κολλητός της φίλος Μιχάλης Κουτελιέρης δοκίμασε την τύχη του τραγουδώντας το «Μόνο εξ επαφής» με την Έλένα Παπαρίζου να πατάει μεν το κουμπί αλλά εκτός χρόνου με αποτέλεσμα ο Μιχάλης να μην περάσει στο The Voice.

Στενοχωρήθηκε η Παπαρίζου πολύ γι' αυτό και στενοχωρήθηκε ακόμα περισσότερο όταν ο Γιώργος Καπουτζίδης έφερε στη σκηνή την Klavdia που ήταν ως εκείνη την ώρα στο family room. ΄Έσκασε η Έλενα κυριολεκτικά.

Το χρυσό κορίτσι του talent show που κάνει εξαιρετική καριέρα τραγούδησε με τον φίλο της το δικό της τραγούδι "Χαράματα" και στη συνέχεια λίγο πριν αποχωρήσουν η Έλενα Παπαρίζου της είπε πως πρέπει να πάει στην Eurovision. Επιβάλλεται, της είπε χαρακτηριστικά και η αλήθεια είναι πως το όνομα της Klavdia είναι ανάμεσα σε αυτά που έχει διαρρεύσει πως έχουν δηλώσει συμεμτοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό που κάνει η ΕΡΤ φέτος για τον Εθνικό Τελικό.

"Εγώ έχω ρεπορτάζ, αλλά δεν θα πω" πέταξε τη μπηχτή ο Γιώργος Καπουτζίδης και όντως δεν είπε. Προφητικό αν σκεφτεί κανεείς πως το γύρισμα έχει γίνει περίπου 3 εβδομάδες πριν και κατά συνέπεια πολύ πριν διαρρεύσουν τα πρώτα ονόματα των συμμετοχών.

