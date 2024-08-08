Μαριάντα Πιερίδη: Ξεσπάθωσε υπέρ της Ιωάννας Τούνη

Μια διαφωνία είχαν σήμερα οι παρουσιαστές του Summer’s Cool με αφορμή την αποκαλυπτική εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις διακοπές της στη Μύκονο.

Η Ιωάννα προωθώντας τα ρούχα της εταιρείας της επέλεξα να φορέσει στην έξοδό της στο κοσμικό νησί ένα άκρως σέξι και αποκαλυπτικό φόρεμα. Και δεν άρεσε σε όλους.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θεώρησε ότι είναι υπερπροβολή όλο αυτό το σκηνικό και η Μαριάντα Πιερίδη αντέδρασε στα λόγια του κι υπερασπίστηκε τη γνωστή influencer.

«Να ρωτήσω κάτι; Τι μας χαλάει ακριβώς εδώ; Η συγκεκριμένη κοπέλα ασχολείται με αυτό επαγγελματικά, είναι influencer πρώτα από όλα με φοβερή επιτυχία. Έχει στηριχτεί στα social media και το κοινό της θέλει να τη βλέπει έτσι. Εμένα σαν μανούλα μου αρέσει να βλέπω ωραίες μάνες γιατί δεν παύεις να είσαι γυναίκα. Γιατί να μη δούμε τη συνομιλία με το μωρό; Είναι κάτι πολύ γλυκό» ανέφερε αρχικά η Μαριάντα Πιερίδη και συνέχισε έντονα:

«Αναιρεί το να είσαι ωραία γυναίκα και καλή μάνα; Εγώ καμία φορά τη βλέπω και λέω οκ να κάνω τα μαλλιά. Με παρακινεί. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα, αλήθεια. Είναι πανέμορφη, γλυκιά μανούλα, σωστή επιχειρηματίας και πολύ σημαντικό το ότι δεν έχει αφεθεί».

