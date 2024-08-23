Μαριάννα Τουμασάτου: Στο νοσοκομείο ο πατέρας της. Η δημόσια έκκληση

αγαπημένος της πατέρας βρίσκεται στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας σοβαρά θέματα υγείας και η Μαριάννα Τουμασάτου χθες το βράδυ ανέβασε δημόσια έκκληση.

Όπως έγραψε υπάρχει ανάγκη για αίμα ομάδα Α θετικό ή 0 θετικό και παρακαλεί όποιον μπορεί να προσφέρει στο όνομα του πατέρα της, Γεράσιμος Τουμασάτος του Γρηγορίου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Όπως μάθαμε ο αγαπημένος της πατέρας εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά θέματα με την υγεία του που όμως ως τώρα ήταν υπό έλεγχο. Δυστυχώς πλέον όμως η κατάσταση είναι δυσκολότερη και έτσι χρειάστηκε η νοσηλεία του και προέκυψε και η ανάγκη για τη διαθεσιμότητα αίματος.

Πηγή: skai.gr

