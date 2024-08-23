Η Μπόμπα νιώθει ευλογημένη στην τοποθεσία Νορβηγικά φιορδ και παίρνει μήνυμα από τον Σάκη

Από το καλό στο καλύτερο πηγαίνει το οικογενειακό ταξίδι της Χρστίνας Μπόμπα με τη μητέρα της, την πεθερά της, την κουνιάδα της και τις δίδυμες κόρες της στην υπέροχη Νορβηγία. Η γυναικοπαρέα πέρασε κάποιες πολύ όμορφες μέρες στο Όσλο και μετά πήρε το τρένο για το Bergen προκειμένου να δουν από κοντά τα διάσημα Νορβηγικά φιορδ.

Και σήμερα ήταν αυτή η μέρα. Αρχικά η παρέα πήγε για φαγητό σε ένα εστιατόριο σε κοντινό νησί και στη συνέχεια πήραν το πλοιαράκι που κάνει τον γύρο των πιο γνωστών φιορδ και έμειναν εκστατικές.

