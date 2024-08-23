Λογαριασμός
Δεν «μασάει» η Κατερίνα Λιόλιου. Μετά το κράξιμο έβαλε το «Διθέσιο» στο instagram της

Η ερμηνεία της έγινε viral και το κράξιμο ήταν ασύλληπτο

Σιγά που θα μάσαγε η Κατερίνα Λιόλιου από αυτά. Όχι μόνο δεν πτοήθηκε που στα σχόλια την πέρασαν γενεές δεκατέσσερις για το πώς τραγούδησε το πασίγνωστο κομμάτι της Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Το βίντεο από τη live εμφάνισή της έγινε ι viral τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram, με αρκετούς χρήστες να αναφέρουν –και το θέτουμε ευγενικά- πως θα ήταν προτιμότερο να αρκεστεί στο δικό της ρεπερτόριο.

