"Survivor" με τον Γιώργο Λιανό

SURVIVOR

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΝΟ

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΞΕΚΙΝΑ

Ο Γιώργος Λιανός δίνει το σύνθημα για την έναρξη του νέου κύκλου στο απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης αυτό το φθινόπωρο στον ΣΚΑΪ!

Πιο στρατηγικό και πιο συναρπαστικό από ποτέ, το Survivor επιστρέφει στις ρίζες του, σε όλα εκείνα τα μοναδικά στοιχεία που το ανέδειξαν στο απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης.

Γυναίκες και άνδρες, ξεχωριστοί χαρακτήρες που έχουν ένα κοινό: τη σπίθα που μπορεί να γίνει φωτιά, τη δίψα για περιπέτεια!

Όλοι πιστεύουν πως μπορούν να επιβιώσουν, ποιοι θα τα καταφέρουν;

Θα το μάθουμε σύντομα στον ΣΚΑΪ!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.