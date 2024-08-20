Μαρία Μπακοδήμου: Μετά το Καστελόριζο, London baby!

Εξάλλου το Λονδίνο είναι η πόλη που διάλεξε ο μεγάλος της γιος Νικήτας Αργυρόπουλος για τις σπουδές του και έτσι είχε πάντα έναν παραπάνω λόγο να την επισκέπτεται συχνά. Και τώρα η αλήθεια είναι πως η εποχή είναι κατάλληλη για να την απολαύσεις ως πόλη αφού σίγουρα είναι πιο άδεια και πιο όμορφη.

Και παρα το γεγονός οτι η Μαρία Μπακοδήμου έχει βρεθεί εκεί πολλές φορές πάντα ανακαλύπτει και κάτι καινούργιο που τη συναρπάζει, όπως ένα ολοκαίνουργιο food market που δημιουργήθηκε με΄σα σε χώρο που ήταν εκκλησία.

Προηγούμενο Επόμενο

Τα κλασικά σημεία πάνω στον Τάμεση ή στα πάρκα με τα σκιουράκια παραμένουν σταθερές αξίες. Οι εκθέσεις μόδας στο Victoria & Albert Museum επίσης και new entry μια ολόχρυση Ferrari παρκαρισμένη στην διαδρομή της Μαρίας έδωσε αφορμή για ένα κλικ ακόμα. London Baby....

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.