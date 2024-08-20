Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρία Μπακοδήμου: Μετά το Καστελόριζο, London baby!

Το Λονδίνο είναι πάντα μια καλή ιδέα

Μαρία Μπακοδήμου: Μετά το Καστελόριζο, London baby!

Εξάλλου το Λονδίνο είναι η πόλη που διάλεξε ο μεγάλος της γιος Νικήτας Αργυρόπουλος για τις σπουδές του και έτσι είχε πάντα έναν παραπάνω λόγο να την επισκέπτεται συχνά. Και τώρα η αλήθεια είναι πως η εποχή είναι κατάλληλη για να την απολαύσεις ως πόλη αφού σίγουρα είναι πιο άδεια και πιο όμορφη.

Και παρα το γεγονός οτι η Μαρία Μπακοδήμου έχει βρεθεί εκεί πολλές φορές πάντα ανακαλύπτει και κάτι καινούργιο που τη συναρπάζει, όπως ένα ολοκαίνουργιο food market που δημιουργήθηκε με΄σα σε χώρο που ήταν εκκλησία.

Τα κλασικά σημεία πάνω στον Τάμεση ή στα πάρκα με τα σκιουράκια παραμένουν σταθερές αξίες. Οι εκθέσεις μόδας στο Victoria & Albert Museum επίσης και new entry μια ολόχρυση Ferrari παρκαρισμένη στην διαδρομή της Μαρίας έδωσε αφορμή για ένα κλικ ακόμα. London Baby....

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρία Μπακοδήμου Λονδίνο WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark