Σάκης Ρουβάς: Πήγε για ψαράκι και μαγείρεψε μόνος του Κερκυραϊκό Bianco

Πολλές φορές έχουμε δει τον Σάκη Ρουβά να δοκιμάζει συνταγές στην υπέροχη κουζίνα του σπιτιού του στον Νέο Βουτζά. Τώρα τον βλέπουμε και σε...περιοδεία.

Από τις διακοπές του στη Σκιάθο όπου βρίσκεται βρέθηκε στη κουζίνα αγαπημένου του μαγαζιού να αναλαμβάνει να φτιάξει ο ίδιος το παραδοσιακό Κερκυραϊκό Bianco, δηλαδή λεμονάτο ψάρι με πατάτες, σκόρδο και κρεμμύδια αλλά με ένα twist δικό του.

